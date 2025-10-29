ราคาปัจจุบัน MarsMi วันนี้ คือ 0.103666 USD ติดตามการอัปเดตราคา MARSMI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MARSMI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน MarsMi วันนี้ คือ 0.103666 USD ติดตามการอัปเดตราคา MARSMI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MARSMI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MARSMI

ข้อมูลราคา MARSMI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MARSMI

โทเคโนมิกส์ MARSMI

การคาดการณ์ราคา MARSMI

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

MarsMi โลโก้

MarsMi ราคา (MARSMI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MARSMI เป็น USD

$0.103666
$0.103666$0.103666
-0.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MarsMi (MARSMI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:22:40 (UTC+8)

ข้อมูลราคา MarsMi (MARSMI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.103562
$ 0.103562$ 0.103562
ต่ำสุด 24h
$ 0.103857
$ 0.103857$ 0.103857
สูงสุด 24h

$ 0.103562
$ 0.103562$ 0.103562

$ 0.103857
$ 0.103857$ 0.103857

$ 0.187525
$ 0.187525$ 0.187525

$ 0.093141
$ 0.093141$ 0.093141

+0.01%

-0.18%

+1.10%

+1.10%

ราคาเรียลไทม์ MarsMi (MARSMI) คือ $0.103666 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMARSMI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.103562 และราคาสูงสุด $ 0.103857 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MARSMI คือ $ 0.187525 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.093141

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MARSMI มีการเปลี่ยนแปลง +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.18% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.10% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

MarsMi (MARSMI) ข้อมูลการตลาด

$ 103.66M
$ 103.66M$ 103.66M

--
----

$ 103.66M
$ 103.66M$ 103.66M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,992.295692
999,999,992.295692 999,999,992.295692

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MarsMi คือ $ 103.66M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MARSMI คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999992.295692 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 103.66M

ประวัติราคา MarsMi (MARSMI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MarsMi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001905607218564
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MarsMi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0146011902
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MarsMi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0253530338
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MarsMi เป็น USD เท่ากับ $ -0.06354133383592715

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0001905607218564-0.18%
30 วัน$ -0.0146011902-14.08%
60 วัน$ -0.0253530338-24.45%
90 วัน$ -0.06354133383592715-38.00%

อะไรคือ MarsMi (MARSMI)

Mars Meme Inc ($MarsMi) is a bold step toward building the future farming system and economy of Mars. It has no clear plan. Just potatoes, internet jokes, and a dream of growing things in space. As humanity looks toward Mars colonization, we figured it was time someone built an economic system as unhinged as the people who want to live there. Some say it is a cry for help. They are probably right.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา MarsMi (USD)

MarsMi (MARSMI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MarsMi (MARSMI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MarsMi

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MarsMi ตอนนี้!

MARSMI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ MarsMi (MARSMI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MarsMi (MARSMI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MARSMIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MarsMi (MARSMI)

วันนี้ MarsMi (MARSMI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MARSMI เป็นUSD คือ 0.103666 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MARSMI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MARSMI เป็น USD คือ $ 0.103666 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MarsMi คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MARSMI คือ $ 103.66M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MARSMI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MARSMI คือ 1000.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MARSMI คือเท่าใด?
MARSMI ถึงราคา ATH ที่ 0.187525 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MARSMI คือเท่าไร?
MARSMI ถึงราคา ATL ที่ 0.093141 USD
ปริมาณการเทรดของ MARSMI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MARSMI คือ -- USD
ปีนี้ MARSMI จะสูงขึ้นอีกไหม?
MARSMI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MARSMI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:22:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MarsMi (MARSMI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Bitcoin

$115,167.01
Ethereum

$4,142.70
PayAI Network

$0.03785
Solana

$200.67
ChainOpera AI

$3.9039
Ethereum

$4,142.70
Bitcoin

$115,167.01
Solana

$200.67
XRP

$2.6697
DOGE

$0.20198
JUICY

$0.00000
Data Ownership

$0.000000
Novastro

$0.00000
ADLUNAM INC

$0.008950
Piggycell

$1.688
DEGENFI

$0.0000000495
DramaBits

$0.007600
Ant Token

$0.00180
CELDATA

$0.0000000000000000070
HODL

$0.0121
