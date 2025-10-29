ราคาปัจจุบัน Lunos วันนี้ คือ 0.00165459 USD ติดตามการอัปเดตราคา UNO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UNO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Lunos วันนี้ คือ 0.00165459 USD ติดตามการอัปเดตราคา UNO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UNO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UNO

ข้อมูลราคา UNO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ UNO

โทเคโนมิกส์ UNO

การคาดการณ์ราคา UNO

Lunos ราคา (UNO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 UNO เป็น USD

$0.00165454
$0.00165454$0.00165454
-2.80%1D
USD
Lunos (UNO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:56:14 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Lunos (UNO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00165266
$ 0.00165266$ 0.00165266
ต่ำสุด 24h
$ 0.00170361
$ 0.00170361$ 0.00170361
สูงสุด 24h

$ 0.00165266
$ 0.00165266$ 0.00165266

$ 0.00170361
$ 0.00170361$ 0.00170361

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 0.00150623
$ 0.00150623$ 0.00150623

-0.37%

-2.87%

-7.38%

-7.38%

ราคาเรียลไทม์ Lunos (UNO) คือ $0.00165459 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUNO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00165266 และราคาสูงสุด $ 0.00170361 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ UNO คือ $ 1.24 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00150623

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น UNO มีการเปลี่ยนแปลง -0.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.38% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Lunos (UNO) ข้อมูลการตลาด

$ 383.94K
$ 383.94K$ 383.94K

--
----

$ 525.28K
$ 525.28K$ 525.28K

232.05M
232.05M 232.05M

317,470,452.8070446
317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lunos คือ $ 383.94K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ UNO คือ 232.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 317470452.8070446 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 525.28K

ประวัติราคา Lunos (UNO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lunos เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lunos เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004266757
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lunos เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005853011
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lunos เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010756768575297337

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.87%
30 วัน$ -0.0004266757-25.78%
60 วัน$ -0.0005853011-35.37%
90 วัน$ -0.0010756768575297337-39.39%

อะไรคือ Lunos (UNO)

Lunos is the evolution of Uno Re, transitioning into a decentralized coverage platform powered by Actively Validated Services (AVS). It automates stablecoin depeg protection, validator slashing coverage, DeFi exploit payouts, and Real-World Asset (RWA) risk mitigation using on-chain verification and smart contract execution.

การคาดการณ์ราคา Lunos (USD)

Lunos (UNO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Lunos (UNO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Lunos

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Lunos ตอนนี้!

UNO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Lunos (UNO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Lunos (UNO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ UNOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lunos (UNO)

วันนี้ Lunos (UNO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน UNO เป็นUSD คือ 0.00165459 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน UNO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ UNO เป็น USD คือ $ 0.00165459 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Lunos คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ UNO คือ $ 383.94K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ UNO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ UNO คือ 232.05M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ UNO คือเท่าใด?
UNO ถึงราคา ATH ที่ 1.24 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ UNO คือเท่าไร?
UNO ถึงราคา ATL ที่ 0.00150623 USD
ปริมาณการเทรดของ UNO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ UNO คือ -- USD
ปีนี้ UNO จะสูงขึ้นอีกไหม?
UNO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา UNO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:56:14 (UTC+8)

