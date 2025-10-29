ราคาปัจจุบัน Libra Incentix วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา LIXX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LIXX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Libra Incentix วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา LIXX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LIXX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LIXX

ข้อมูลราคา LIXX

เอกสารไวท์เปเปอร์ LIXX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LIXX

โทเคโนมิกส์ LIXX

การคาดการณ์ราคา LIXX

Libra Incentix โลโก้

Libra Incentix ราคา (LIXX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LIXX เป็น USD

$0.0002014
$0.0002014$0.0002014
+0.30%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Libra Incentix (LIXX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:21:12 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Libra Incentix (LIXX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00473475
$ 0.00473475

$ 0
$ 0

-0.04%

+0.35%

+24.19%

+24.19%

ราคาเรียลไทม์ Libra Incentix (LIXX) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLIXX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LIXX คือ $ 0.00473475 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LIXX มีการเปลี่ยนแปลง -0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +24.19% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Libra Incentix (LIXX) ข้อมูลการตลาด

$ 1.35M
$ 1.35M

--
--

$ 3.02M
$ 3.02M

6.70B
6.70B

15,000,000,000.0
15,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Libra Incentix คือ $ 1.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LIXX คือ 6.70B โดยมีอุปทานรวมที่ 15000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.02M

ประวัติราคา Libra Incentix (LIXX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Libra Incentix เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Libra Incentix เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Libra Incentix เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Libra Incentix เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.35%
30 วัน$ 0-8.24%
60 วัน$ 0+290.31%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Libra Incentix (LIXX)

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers.

Libra Incentix is a technology company specializing in consumer loyalty. The LIX platform is the leading blockchain-based B2C Rewards Marketplace. Utility token LIXX enables ordinary shoppers to earn and freely use loyalty points.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Libra Incentix (USD)

Libra Incentix (LIXX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Libra Incentix (LIXX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Libra Incentix

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Libra Incentix ตอนนี้!

LIXX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Libra Incentix (LIXX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Libra Incentix (LIXX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LIXXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Libra Incentix (LIXX)

วันนี้ Libra Incentix (LIXX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LIXX เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LIXX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LIXX เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Libra Incentix คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LIXX คือ $ 1.35M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LIXX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LIXX คือ 6.70B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LIXX คือเท่าใด?
LIXX ถึงราคา ATH ที่ 0.00473475 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LIXX คือเท่าไร?
LIXX ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ LIXX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LIXX คือ -- USD
ปีนี้ LIXX จะสูงขึ้นอีกไหม?
LIXX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LIXX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:21:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Libra Incentix (LIXX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

