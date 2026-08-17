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ราคาปัจจุบัน Kurumi วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด KURUMI เท่ากับ 29,466 USD ติดตามการอัปเดตราคา KURUMI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kurumi วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด KURUMI เท่ากับ 29,466 USD ติดตามการอัปเดตราคา KURUMI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Kurumi ราคา (KURUMI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KURUMI เป็น USD

$0.00002935
$0.00002935$0.00002935
-2.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Kurumi (KURUMI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:37:43 (UTC+8)

ราคา Kurumi วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kurumi (KURUMI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.64% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KURUMI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ KURUMI.

Kurumi มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 29,466 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B KURUMI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KURUMI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00587633 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KURUMI เคลื่อนไหว -0.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.60% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Kurumi (KURUMI) ข้อมูลการตลาด

$ 29.47K
$ 29.47K$ 29.47K

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$ 29.47K
$ 29.47K$ 29.47K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kurumi คือ $ 29.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KURUMI คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 29.47K

ประวัติราคา Kurumi USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00587633
$ 0.00587633$ 0.00587633

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

-1.63%

-2.60%

-2.60%

ประวัติราคา Kurumi (KURUMI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kurumi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kurumi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kurumi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kurumi เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.63%
30 วัน$ 0-0.71%
60 วัน$ 0-21.26%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Kurumi

การคาดการณ์ราคา Kurumi (KURUMI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KURUMI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kurumi (KURUMI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kurumi อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kurumi จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KURUMI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kurumi

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เกี่ยวกับ Kurumi

Kurumi เกี่ยวกับอะไร?

Ku-Chan | Kurumi คือโทเค็นที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของเจ้าชิบะสีขาวแสนกล้าหาญที่ถูกช่วยเหลือมาจากศูนย์พักพิงสุนัข Chiba Wan ในญี่ปุ่น—ศูนย์พักพิงเดียวกับที่ Cocoro และ Neiro เคยพบความหวัง ภายใต้การดูแลอันอบอุ่นของ riko.wako.mama จุดเริ่มต้นของ Ku-Chan ได้สานต่อสายเลือดแห่งความเมตตาและการช่วยเหลือที่เริ่มต้นจาก Kabosumama และ Doge ต้นฉบับ โครงการนี้เฉลิมฉลองเรื่องราวจริงของโอกาสครั้งที่สองและความผูกพันระหว่างสัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือกับผู้คนที่ดูแลพวกมัน เป็นการยกย่องชุมชน ความเมตตา และความเชื่อมโยงในระบบนิเวศที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสุนัขชิบะในวงกว้าง

อะไรทำให้ Kurumi มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว?

Ku-Chan | Kurumi เป็นส่วนหนึ่งของสายเลือดการช่วยเหลือที่หายาก ซึ่งเชื่อมโยงสุนัขจากศูนย์พักพิงที่โด่งดังหลายตัว—Doge, Cocoro และ Neiro—ทั้งหมดล้วนมีต้นกำเนิดจาก Chiba Wan ในฐานะสุนัขชิบะสีขาวเพียงตัวเดียวที่ปรากฏในแวดวงการช่วยเหลือนี้ เรื่องราวของ Kurumi จึงสะท้อนทั้งความพิเศษและความต่อเนื่องในเรื่องราวการช่วยเหลือร่วมกันของชุมชน โครงการนี้มุ่งเน้นการเล่าเรื่องจริงและการรักษาประวัติศาสตร์การช่วยเหลือในโลกแห่งความเป็นจริง ทำให้มันแตกต่างจากโทเค็นมีมทั่วไป โดยมีต้นกำเนิดจากความจริง ความเข้าใจ และมรดกตกทอด

ประวัติของ Kurumi Kurumi เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2025 และได้รับการดูแลต่อโดยชุมชนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม

อนาคตของ Kurumi จะเป็นอย่างไร?

การตลาดและโฆษณาทางสื่อ KOLs และความร่วมมือ การโปรโมต การสร้างกระแส และการจดทะเบียนบนแพลตฟอร์มและกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโต

KU-CHAN สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

โทเค็น Ku-Chan | Kurumi ทำหน้าที่เป็นโทเค็นของชุมชนที่ใช้สนับสนุนการมีส่วนร่วม การเล่าเรื่อง และการพัฒนาโครงการภายในระบบนิเวศของ Ku-Chan แสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นำโดยชุมชน เช่น งานศิลปะ สื่อ และการรณรงค์เพื่อการรับรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ โทเค็นนี้ยังอาจใช้สำหรับแคมเปญเพื่อสังคม รางวัลสะสม และความร่วมมือแบบดิจิทัลหรือในโลกจริงที่จำกัด ซึ่งเฉลิมฉลองสายเลือดการช่วยเหลือที่เชื่อมโยงกับสุนัขจาก Chiba Wan

ราคาปัจจุบันของ Kurumi คือเท่าไร?

Kurumi ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ KURUMI มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา KURUMI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ Kurumi เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿ (ต่ำสุด) และ ฿ (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

KURUMI มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KURUMI มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿0.1897729215927269620000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ Kurumi แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

KURUMI เปรียบเทียบกับโทเค็น BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) KURUMI มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kurumi

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:37:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kurumi (KURUMI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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