Kurumi ราคา (KURUMI)
ราคาปัจจุบัน Kurumi (KURUMI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.64% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KURUMI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ KURUMI.
Kurumi มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 29,466 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B KURUMI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KURUMI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00587633 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KURUMI เคลื่อนไหว -0.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.60% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kurumi คือ $ 29.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KURUMI คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 29.47K
-0.38%
-1.63%
-2.60%
-2.60%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kurumi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kurumi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kurumi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kurumi เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-1.63%
|30 วัน
|$ 0
|-0.71%
|60 วัน
|$ 0
|-21.26%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ Kurumi อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!
Kurumi เกี่ยวกับอะไร?
Ku-Chan | Kurumi คือโทเค็นที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของเจ้าชิบะสีขาวแสนกล้าหาญที่ถูกช่วยเหลือมาจากศูนย์พักพิงสุนัข Chiba Wan ในญี่ปุ่น—ศูนย์พักพิงเดียวกับที่ Cocoro และ Neiro เคยพบความหวัง ภายใต้การดูแลอันอบอุ่นของ riko.wako.mama จุดเริ่มต้นของ Ku-Chan ได้สานต่อสายเลือดแห่งความเมตตาและการช่วยเหลือที่เริ่มต้นจาก Kabosumama และ Doge ต้นฉบับ โครงการนี้เฉลิมฉลองเรื่องราวจริงของโอกาสครั้งที่สองและความผูกพันระหว่างสัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือกับผู้คนที่ดูแลพวกมัน เป็นการยกย่องชุมชน ความเมตตา และความเชื่อมโยงในระบบนิเวศที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสุนัขชิบะในวงกว้าง
อะไรทำให้ Kurumi มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว?
Ku-Chan | Kurumi เป็นส่วนหนึ่งของสายเลือดการช่วยเหลือที่หายาก ซึ่งเชื่อมโยงสุนัขจากศูนย์พักพิงที่โด่งดังหลายตัว—Doge, Cocoro และ Neiro—ทั้งหมดล้วนมีต้นกำเนิดจาก Chiba Wan ในฐานะสุนัขชิบะสีขาวเพียงตัวเดียวที่ปรากฏในแวดวงการช่วยเหลือนี้ เรื่องราวของ Kurumi จึงสะท้อนทั้งความพิเศษและความต่อเนื่องในเรื่องราวการช่วยเหลือร่วมกันของชุมชน โครงการนี้มุ่งเน้นการเล่าเรื่องจริงและการรักษาประวัติศาสตร์การช่วยเหลือในโลกแห่งความเป็นจริง ทำให้มันแตกต่างจากโทเค็นมีมทั่วไป โดยมีต้นกำเนิดจากความจริง ความเข้าใจ และมรดกตกทอดประวัติของ Kurumi Kurumi เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2025 และได้รับการดูแลต่อโดยชุมชนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
อนาคตของ Kurumi จะเป็นอย่างไร?
การตลาดและโฆษณาทางสื่อ KOLs และความร่วมมือ การโปรโมต การสร้างกระแส และการจดทะเบียนบนแพลตฟอร์มและกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโต
KU-CHAN สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
โทเค็น Ku-Chan | Kurumi ทำหน้าที่เป็นโทเค็นของชุมชนที่ใช้สนับสนุนการมีส่วนร่วม การเล่าเรื่อง และการพัฒนาโครงการภายในระบบนิเวศของ Ku-Chan แสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นำโดยชุมชน เช่น งานศิลปะ สื่อ และการรณรงค์เพื่อการรับรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ โทเค็นนี้ยังอาจใช้สำหรับแคมเปญเพื่อสังคม รางวัลสะสม และความร่วมมือแบบดิจิทัลหรือในโลกจริงที่จำกัด ซึ่งเฉลิมฉลองสายเลือดการช่วยเหลือที่เชื่อมโยงกับสุนัขจาก Chiba Wan
ราคาปัจจุบันของ Kurumi คือเท่าไร?
Kurumi ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง
วันนี้ KURUMI มีความผันผวนมากแค่ไหน?
ความผันผวนของราคา KURUMI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร
ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ Kurumi เป็นเท่าไร?
โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿ (ต่ำสุด) และ ฿ (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด
KURUMI มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KURUMI มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้
ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿0.1897729215927269620000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น
สภาพคล่องของตลาดสำหรับ Kurumi แข็งแกร่งแค่ไหน?
คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก
KURUMI เปรียบเทียบกับโทเค็น BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) อื่นๆ อย่างไร?
ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) KURUMI มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น