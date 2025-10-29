Karum ราคา (KARUM)
-0.92%
-5.92%
+309.95%
+309.95%
ราคาเรียลไทม์ Karum (KARUM) คือ $0.149242 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKARUM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.119217 และราคาสูงสุด $ 0.192169 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KARUM คือ $ 0.475405 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02672377
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KARUM มีการเปลี่ยนแปลง -0.92% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.92% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +309.95% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Karum คือ $ 2.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KARUM คือ 14.70M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.17M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Karum เป็น USD เท่ากับ $ -0.0094067065919286
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Karum เป็น USD เท่ากับ $ +0.2566388564
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Karum เป็น USD เท่ากับ $ -0.0396550918
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Karum เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0094067065919286
|-5.92%
|30 วัน
|$ +0.2566388564
|+171.96%
|60 วัน
|$ -0.0396550918
|-26.57%
|90 วัน
|$ 0
|--
Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike.
Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes.
These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent.
Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates.
We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.
