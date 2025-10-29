ราคาปัจจุบัน Interactively วันนี้ คือ 0.00001726 USD ติดตามการอัปเดตราคา $IXLY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา $IXLY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Interactively วันนี้ คือ 0.00001726 USD ติดตามการอัปเดตราคา $IXLY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา $IXLY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ $IXLY

ข้อมูลราคา $IXLY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ $IXLY

โทเคโนมิกส์ $IXLY

การคาดการณ์ราคา $IXLY

Interactively ราคา ($IXLY)

ราคาปัจจุบัน 1 $IXLY เป็น USD

--
----
-2.70%1D
Interactively ($IXLY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:05:49 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Interactively ($IXLY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00001722
$ 0.00001722$ 0.00001722
ต่ำสุด 24h
$ 0.00001812
$ 0.00001812$ 0.00001812
สูงสุด 24h

$ 0.00001722
ต่ำสุด 24h
$ 0.00001722

$ 0.00001812
สูงสุด 24h
$ 0.00001812

$ 0.00007167
$ 0.00007167

$ 0.00001662
$ 0.00001662

-0.22%

-2.75%

-2.18%

-2.18%

ราคาเรียลไทม์ Interactively ($IXLY) คือ $0.00001726 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด$IXLY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00001722 และราคาสูงสุด $ 0.00001812 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ $IXLY คือ $ 0.00007167 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00001662

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น $IXLY มีการเปลี่ยนแปลง -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.18% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Interactively ($IXLY) ข้อมูลการตลาด

$ 17.20K
$ 17.20K

$ 17.20K
$ 17.20K

998.72M
998.72M

998,716,990.3995569
998,716,990.3995569

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Interactively คือ $ 17.20K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ $IXLY คือ 998.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 998716990.3995569 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.20K

ประวัติราคา Interactively ($IXLY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Interactively เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Interactively เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000063429
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Interactively เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000066490
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Interactively เป็น USD เท่ากับ $ -0.000020433572379791716

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.75%
30 วัน$ -0.0000063429-36.74%
60 วัน$ -0.0000066490-38.52%
90 วัน$ -0.000020433572379791716-54.20%

อะไรคือ Interactively ($IXLY)

Join the movement building the decentralized future of interactive content — where every interaction fuels innovation, rewards, and ownership. With $IXLY, we’re expanding this vision into Web3 — laying the foundation for a decentralized ecosystem where creators, contributors, and users are all aligned through transparent, on-chain incentives.

$IXLY: Official Token of Interactively

The next-gen interactive product demo platform. Build product-perfect demos with CRM-grade analytics. All-in-one platform for creating, sharing, and tracking interactive product demos.

Build. Share. Own. The future of interactive content starts here.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Interactively ($IXLY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Interactively (USD)

Interactively ($IXLY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Interactively ($IXLY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Interactively

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Interactively ตอนนี้!

$IXLY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Interactively ($IXLY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Interactively ($IXLY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ $IXLYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Interactively ($IXLY)

วันนี้ Interactively ($IXLY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน $IXLY เป็นUSD คือ 0.00001726 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน $IXLY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ $IXLY เป็น USD คือ $ 0.00001726 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Interactively คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ $IXLY คือ $ 17.20K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ $IXLY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ $IXLY คือ 998.72M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ $IXLY คือเท่าใด?
$IXLY ถึงราคา ATH ที่ 0.00007167 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ $IXLY คือเท่าไร?
$IXLY ถึงราคา ATL ที่ 0.00001662 USD
ปริมาณการเทรดของ $IXLY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ $IXLY คือ -- USD
ปีนี้ $IXLY จะสูงขึ้นอีกไหม?
$IXLY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา $IXLY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:05:49 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

