ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ INFRA

ข้อมูลราคา INFRA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ INFRA

โทเคโนมิกส์ INFRA

การคาดการณ์ราคา INFRA

infraX โลโก้

infraX ราคา (INFRA)

ราคาปัจจุบัน 1 INFRA เป็น USD

$0.600313
-16.50%1D
infraX (INFRA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:02:46 (UTC+8)

ข้อมูลราคา infraX (INFRA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.596687
ต่ำสุด 24h
$ 0.726027
สูงสุด 24h

$ 0.596687
$ 0.726027
$ 45.71
$ 0.327661
-0.09%

-16.52%

-36.16%

-36.16%

ราคาเรียลไทม์ infraX (INFRA) คือ $0.600313 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดINFRA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.596687 และราคาสูงสุด $ 0.726027 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ INFRA คือ $ 45.71 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.327661

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น INFRA มีการเปลี่ยนแปลง -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -16.52% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -36.16% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

infraX (INFRA) ข้อมูลการตลาด

$ 600.40K
--
$ 600.40K
1.00M
1,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ infraX คือ $ 600.40K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ INFRA คือ 1.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 600.40K

ประวัติราคา infraX (INFRA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา infraX เป็น USD เท่ากับ $ -0.1188406074157125
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา infraX เป็น USD เท่ากับ $ -0.2928197746
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา infraX เป็น USD เท่ากับ $ -0.3339321504
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา infraX เป็น USD เท่ากับ $ -2.926899370818022

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.1188406074157125-16.52%
30 วัน$ -0.2928197746-48.77%
60 วัน$ -0.3339321504-55.62%
90 วัน$ -2.926899370818022-82.98%

อะไรคือ infraX (INFRA)

InfraX offers a new dawn in cloud computing. Allowing prospective users the ability to make use of otherwise dormant GPU assets, democratising GPU access globally.

Struggling with GPU shortages? InfraX facilitates seamless GPU rental/lending protocols enabling decentralised, cost effective and price transparent services.

InfraX offers monetary incentives for those interesting in lending their GPU assets, with rewards based on total usage output.

Whether individual of corporate, InfraX enables and facilitates unmatched node opportunities, undoubtedly boosting the performance of your AI/GPU sectors.

การคาดการณ์ราคา infraX (USD)

infraX (INFRA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ infraX (INFRA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ infraX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา infraX ตอนนี้!

INFRA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ infraX (INFRA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ infraX (INFRA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ INFRAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ infraX (INFRA)

วันนี้ infraX (INFRA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน INFRA เป็นUSD คือ 0.600313 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน INFRA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ INFRA เป็น USD คือ $ 0.600313 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ infraX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ INFRA คือ $ 600.40K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ INFRA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ INFRA คือ 1.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ INFRA คือเท่าใด?
INFRA ถึงราคา ATH ที่ 45.71 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ INFRA คือเท่าไร?
INFRA ถึงราคา ATL ที่ 0.327661 USD
ปริมาณการเทรดของ INFRA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ INFRA คือ -- USD
ปีนี้ INFRA จะสูงขึ้นอีกไหม?
INFRA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา INFRA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ infraX (INFRA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

