ราคาปัจจุบัน Idle Network วันนี้ คือ 0.01070724 USD ติดตามการอัปเดตราคา IDLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IDLE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDLE

ข้อมูลราคา IDLE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ IDLE

โทเคโนมิกส์ IDLE

การคาดการณ์ราคา IDLE

Idle Network โลโก้

Idle Network ราคา (IDLE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 IDLE เป็น USD

$0.01070724
$0.01070724$0.01070724
-1.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Idle Network (IDLE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:02:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Idle Network (IDLE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01055134
$ 0.01055134$ 0.01055134
ต่ำสุด 24h
$ 0.01090724
$ 0.01090724$ 0.01090724
สูงสุด 24h

$ 0.01055134
$ 0.01055134$ 0.01055134

$ 0.01090724
$ 0.01090724$ 0.01090724

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 0.00144241
$ 0.00144241$ 0.00144241

0.00%

-1.66%

-27.04%

-27.04%

ราคาเรียลไทม์ Idle Network (IDLE) คือ $0.01070724 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดIDLE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01055134 และราคาสูงสุด $ 0.01090724 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ IDLE คือ $ 1.74 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00144241

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น IDLE มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.66% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -27.04% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Idle Network (IDLE) ข้อมูลการตลาด

$ 795.59K
$ 795.59K$ 795.59K

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

74.30M
74.30M 74.30M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Idle Network คือ $ 795.59K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ IDLE คือ 74.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.07M

ประวัติราคา Idle Network (IDLE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Idle Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.00018145281837796
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Idle Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0090127314
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Idle Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Idle Network เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00018145281837796-1.66%
30 วัน$ -0.0090127314-84.17%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Idle Network (IDLE)

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.

As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Idle Network (USD)

Idle Network (IDLE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Idle Network (IDLE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Idle Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Idle Network ตอนนี้!

IDLE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Idle Network (IDLE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Idle Network (IDLE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ IDLEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Idle Network (IDLE)

วันนี้ Idle Network (IDLE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน IDLE เป็นUSD คือ 0.01070724 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน IDLE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ IDLE เป็น USD คือ $ 0.01070724 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Idle Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ IDLE คือ $ 795.59K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ IDLE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ IDLE คือ 74.30M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ IDLE คือเท่าใด?
IDLE ถึงราคา ATH ที่ 1.74 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ IDLE คือเท่าไร?
IDLE ถึงราคา ATL ที่ 0.00144241 USD
ปริมาณการเทรดของ IDLE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ IDLE คือ -- USD
ปีนี้ IDLE จะสูงขึ้นอีกไหม?
IDLE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา IDLE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:02:24 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

