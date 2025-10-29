Idle Network ราคา (IDLE)
0.00%
-1.66%
-27.04%
-27.04%
ราคาเรียลไทม์ Idle Network (IDLE) คือ $0.01070724 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดIDLE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01055134 และราคาสูงสุด $ 0.01090724 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ IDLE คือ $ 1.74 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00144241
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น IDLE มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.66% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -27.04% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Idle Network คือ $ 795.59K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ IDLE คือ 74.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.07M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Idle Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.00018145281837796
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Idle Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0090127314
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Idle Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Idle Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00018145281837796
|-1.66%
|30 วัน
|$ -0.0090127314
|-84.17%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.
As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.
Idle Network (IDLE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Idle Network (IDLE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Idle Network
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Idle Network ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Idle Network (IDLE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ IDLEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
