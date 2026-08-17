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ราคาปัจจุบัน Hyperbeat LST Vault วันนี้ คือ 56.55 USD มูลค่าตลาด LSTHYPE เท่ากับ 4,340,271 USD ติดตามการอัปเดตราคา LSTHYPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Hyperbeat LST Vault วันนี้ คือ 56.55 USD มูลค่าตลาด LSTHYPE เท่ากับ 4,340,271 USD ติดตามการอัปเดตราคา LSTHYPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Hyperbeat LST Vault ราคา (LSTHYPE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LSTHYPE เป็น USD

$56.55
$56.55$56.55
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:57:33 (UTC+8)

ราคา Hyperbeat LST Vault วันนี้

ราคาปัจจุบัน Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) วันนี้ $ 56.55, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LSTHYPE เป็น USD คือ $ 56.55 ต่อ LSTHYPE.

Hyperbeat LST Vault มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,340,271 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 76.66K LSTHYPE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LSTHYPE เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 78.91 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 21.28

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LSTHYPE เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.07% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 27.12.

Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) ข้อมูลการตลาด

$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M

$ 27.12
$ 27.12$ 27.12

$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M

76.66K
76.66K 76.66K

76,655.68675131943
76,655.68675131943 76,655.68675131943

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hyperbeat LST Vault คือ $ 4.34M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 27.12 อุปทานหมุนเวียนของ LSTHYPE คือ 76.66K โดยมีอุปทานรวมที่ 76655.68675131943 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.34M

ประวัติราคา Hyperbeat LST Vault USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 78.91
$ 78.91$ 78.91

$ 21.28
$ 21.28$ 21.28

--

--

-1.07%

-1.07%

ประวัติราคา Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperbeat LST Vault เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperbeat LST Vault เป็น USD เท่ากับ $ -6.5274364350
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperbeat LST Vault เป็น USD เท่ากับ $ -14.5619756100
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperbeat LST Vault เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -6.5274364350-11.54%
60 วัน$ -14.5619756100-25.75%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Hyperbeat LST Vault

การคาดการณ์ราคา Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LSTHYPE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Hyperbeat LST Vault อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Hyperbeat LST Vault จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LSTHYPE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Hyperbeat LST Vault

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Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

HyperEVM EcosystemLiquid Staking Tokens

เกี่ยวกับ Hyperbeat LST Vault

มูลค่าปัจจุบันของ Hyperbeat LST Vault วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Hyperbeat LST Vault เทรดที่ราคา ฿1826.4164246999970000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ LSTHYPE มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Hyperbeat LST Vault มีสภาพคล่องอย่างไร?

Hyperbeat LST Vault มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ LSTHYPE เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0E-15 ถึง ฿0E-15 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ LSTHYPE ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Hyperbeat LST Vault อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ LSTHYPE อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hyperbeat LST Vault

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:57:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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