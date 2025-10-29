ราคาปัจจุบัน HERMES วันนี้ คือ 0.03393468 USD ติดตามการอัปเดตราคา HERMES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HERMES ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน HERMES วันนี้ คือ 0.03393468 USD ติดตามการอัปเดตราคา HERMES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HERMES ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HERMES

ข้อมูลราคา HERMES

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HERMES

โทเคโนมิกส์ HERMES

การคาดการณ์ราคา HERMES

HERMES โลโก้

HERMES ราคา (HERMES)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HERMES เป็น USD

$0.03393468
$0.03393468
-4.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
HERMES (HERMES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:01:42 (UTC+8)

ข้อมูลราคา HERMES (HERMES) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03354472
$ 0.03354472
ต่ำสุด 24h
$ 0.03699441
$ 0.03699441
สูงสุด 24h

$ 0.03354472
$ 0.03354472

$ 0.03699441
$ 0.03699441

$ 0.18065
$ 0.18065

$ 0.01960026
$ 0.01960026

-0.31%

-4.85%

+59.97%

+59.97%

ราคาเรียลไทม์ HERMES (HERMES) คือ $0.03393468 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHERMES ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03354472 และราคาสูงสุด $ 0.03699441 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HERMES คือ $ 0.18065 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01960026

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HERMES มีการเปลี่ยนแปลง -0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.85% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +59.97% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

HERMES (HERMES) ข้อมูลการตลาด

$ 652.61K
$ 652.61K

--
--

$ 652.61K
$ 652.61K

19.23M
19.23M

19,231,371.54556538
19,231,371.54556538

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HERMES คือ $ 652.61K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HERMES คือ 19.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 19231371.54556538 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 652.61K

ประวัติราคา HERMES (HERMES) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา HERMES เป็น USD เท่ากับ $ -0.00173230403742086
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HERMES เป็น USD เท่ากับ $ +0.0106460522
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HERMES เป็น USD เท่ากับ $ -0.0259391128
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HERMES เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00173230403742086-4.85%
30 วัน$ +0.0106460522+31.37%
60 วัน$ -0.0259391128-76.43%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ HERMES (HERMES)

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.

Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา HERMES (USD)

HERMES (HERMES) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ HERMES (HERMES) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ HERMES

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา HERMES ตอนนี้!

HERMES เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ HERMES (HERMES)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ HERMES (HERMES) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HERMESโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ HERMES (HERMES)

วันนี้ HERMES (HERMES) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HERMES เป็นUSD คือ 0.03393468 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HERMES เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HERMES เป็น USD คือ $ 0.03393468 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ HERMES คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HERMES คือ $ 652.61K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HERMES คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HERMES คือ 19.23M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HERMES คือเท่าใด?
HERMES ถึงราคา ATH ที่ 0.18065 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HERMES คือเท่าไร?
HERMES ถึงราคา ATL ที่ 0.01960026 USD
ปริมาณการเทรดของ HERMES คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HERMES คือ -- USD
ปีนี้ HERMES จะสูงขึ้นอีกไหม?
HERMES อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HERMES เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:01:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ HERMES (HERMES)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

