HERMES ราคา (HERMES)
-0.31%
-4.85%
+59.97%
+59.97%
ราคาเรียลไทม์ HERMES (HERMES) คือ $0.03393468 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHERMES ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03354472 และราคาสูงสุด $ 0.03699441 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HERMES คือ $ 0.18065 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01960026
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HERMES มีการเปลี่ยนแปลง -0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.85% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +59.97% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HERMES คือ $ 652.61K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HERMES คือ 19.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 19231371.54556538 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 652.61K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา HERMES เป็น USD เท่ากับ $ -0.00173230403742086
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HERMES เป็น USD เท่ากับ $ +0.0106460522
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HERMES เป็น USD เท่ากับ $ -0.0259391128
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HERMES เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00173230403742086
|-4.85%
|30 วัน
|$ +0.0106460522
|+31.37%
|60 วัน
|$ -0.0259391128
|-76.43%
|90 วัน
|$ 0
|--
Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.
Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.
