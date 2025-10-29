ราคาปัจจุบัน goodcryptoX วันนี้ คือ 0.070455 USD ติดตามการอัปเดตราคา GOOD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GOOD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน goodcryptoX วันนี้ คือ 0.070455 USD ติดตามการอัปเดตราคา GOOD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GOOD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GOOD

ข้อมูลราคา GOOD

เอกสารไวท์เปเปอร์ GOOD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GOOD

โทเคโนมิกส์ GOOD

การคาดการณ์ราคา GOOD

goodcryptoX ราคา (GOOD)

ราคาปัจจุบัน 1 GOOD เป็น USD

$0.070455
$0.070455$0.070455
-5.60%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
goodcryptoX (GOOD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:14:07 (UTC+8)

ข้อมูลราคา goodcryptoX (GOOD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.070407
$ 0.070407$ 0.070407
ต่ำสุด 24h
$ 0.075046
$ 0.075046$ 0.075046
สูงสุด 24h

$ 0.070407
$ 0.070407$ 0.070407

$ 0.075046
$ 0.075046$ 0.075046

$ 0.186012
$ 0.186012$ 0.186012

$ 0.059693
$ 0.059693$ 0.059693

+0.05%

-5.61%

+3.32%

+3.32%

ราคาเรียลไทม์ goodcryptoX (GOOD) คือ $0.070455 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGOOD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.070407 และราคาสูงสุด $ 0.075046 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GOOD คือ $ 0.186012 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.059693

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GOOD มีการเปลี่ยนแปลง +0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.61% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.32% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

goodcryptoX (GOOD) ข้อมูลการตลาด

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

--
----

$ 70.45M
$ 70.45M$ 70.45M

21.20M
21.20M 21.20M

999,942,076.1890149
999,942,076.1890149 999,942,076.1890149

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ goodcryptoX คือ $ 1.49M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GOOD คือ 21.20M โดยมีอุปทานรวมที่ 999942076.1890149 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 70.45M

ประวัติราคา goodcryptoX (GOOD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา goodcryptoX เป็น USD เท่ากับ $ -0.00418947058626161
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา goodcryptoX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0233524365
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา goodcryptoX เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา goodcryptoX เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00418947058626161-5.61%
30 วัน$ -0.0233524365-33.14%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ goodcryptoX (GOOD)

goodcryptoX is a full-stack crypto trading platform that unifies centralized (CEX) and decentralized (DEX) trading within one powerful interface. It offers advanced order types, fully automated bots, portfolio tracking, alerts, and analytics — all accessible on web, iOS, and Android. Users can connect 30+ major exchanges through non-custodial API keys, or trade directly on-chain via built-in MPC wallets on Solana and EVM networks. From spot and futures trading to automated Grid and DCA strategies, goodcryptoX provides everything needed to manage, automate, and scale a professional crypto portfolio in one place.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา goodcryptoX (USD)

goodcryptoX (GOOD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ goodcryptoX (GOOD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ goodcryptoX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา goodcryptoX ตอนนี้!

GOOD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ goodcryptoX (GOOD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ goodcryptoX (GOOD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GOODโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ goodcryptoX (GOOD)

วันนี้ goodcryptoX (GOOD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GOOD เป็นUSD คือ 0.070455 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GOOD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GOOD เป็น USD คือ $ 0.070455 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ goodcryptoX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GOOD คือ $ 1.49M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GOOD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GOOD คือ 21.20M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GOOD คือเท่าใด?
GOOD ถึงราคา ATH ที่ 0.186012 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GOOD คือเท่าไร?
GOOD ถึงราคา ATL ที่ 0.059693 USD
ปริมาณการเทรดของ GOOD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GOOD คือ -- USD
ปีนี้ GOOD จะสูงขึ้นอีกไหม?
GOOD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GOOD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:14:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ goodcryptoX (GOOD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

