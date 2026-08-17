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ราคาปัจจุบัน Glory Cat วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด GCAT เท่ากับ 50,744 USD ติดตามการอัปเดตราคา GCAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Glory Cat วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด GCAT เท่ากับ 50,744 USD ติดตามการอัปเดตราคา GCAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Glory Cat ราคา (GCAT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GCAT เป็น USD

$0.000000472746
$0.000000472746$0.000000472746
-0.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Glory Cat (GCAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:23:01 (UTC+8)

ราคา Glory Cat วันนี้

ราคาปัจจุบัน Glory Cat (GCAT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GCAT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ GCAT.

Glory Cat มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 50,744 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 106.93B GCAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GCAT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GCAT เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +14.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Glory Cat (GCAT) ข้อมูลการตลาด

$ 50.74K
$ 50.74K$ 50.74K

--
----

$ 65.44K
$ 65.44K$ 65.44K

106.93B
106.93B 106.93B

137,890,162,000.1659
137,890,162,000.1659 137,890,162,000.1659

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Glory Cat คือ $ 50.74K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GCAT คือ 106.93B โดยมีอุปทานรวมที่ 137890162000.1659 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 65.44K

ประวัติราคา Glory Cat USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-0.14%

+14.33%

+14.33%

ประวัติราคา Glory Cat (GCAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Glory Cat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Glory Cat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Glory Cat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Glory Cat เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.14%
30 วัน$ 0+14.50%
60 วัน$ 0+7.23%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Glory Cat

การคาดการณ์ราคา Glory Cat (GCAT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GCAT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Glory Cat (GCAT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Glory Cat อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Glory Cat จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GCAT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Glory Cat

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เกี่ยวกับ Glory Cat

ราคาซื้อขายสดของ Glory Cat วันนี้คือเท่าไร?

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Glory Cat อยู่ที่ ฿ อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ

มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ GCAT?

GCAT มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ Glory Cat ในวันนี้เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Glory Cat มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ -0.14% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง

ช่วงราคาที่ Glory Cat เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา Glory Cat เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Glory Cat

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:23:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Glory Cat (GCAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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