Get Out Frog ราคา (GOF)
-0.98%
-10.25%
-12.45%
-12.45%
ราคาเรียลไทม์ Get Out Frog (GOF) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGOF ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GOF คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GOF มีการเปลี่ยนแปลง -0.98% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -10.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.45% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Get Out Frog คือ $ 20.18K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GOF คือ 975.00T โดยมีอุปทานรวมที่ 975000000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.18K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Get Out Frog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Get Out Frog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Get Out Frog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Get Out Frog เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-10.25%
|30 วัน
|$ 0
|+4.76%
|60 วัน
|$ 0
|-60.10%
|90 วัน
|$ 0
|--
GET OUT FROG, also known as “Me Obrigue” first appeared online in 2005 through a now-infamous (NSFW) photoshoot featuring adult star Next Door Nikki. The earliest known upload was by YouTuber kurat on November 1st, 2005.
It later spread across 4chan and Reddit, cementing its place as one of the earliest and most recognizable frog memes on the internet.
By 2011, the frog reemerged on Tumblr, where the caption “me obrigue” became a viral expression of defiance and attitude.
