ราคาปัจจุบัน 1 FYDE เป็น USD

$0.00601801
$0.00601801$0.00601801
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Fyde (FYDE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:46:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Fyde (FYDE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00600936
$ 0.00600936$ 0.00600936
ต่ำสุด 24h
$ 0.00603016
$ 0.00603016$ 0.00603016
สูงสุด 24h

$ 0.00600936
$ 0.00600936$ 0.00600936

$ 0.00603016
$ 0.00603016$ 0.00603016

$ 0.301155
$ 0.301155$ 0.301155

$ 0.00501375
$ 0.00501375$ 0.00501375

-0.16%

+0.02%

-0.27%

-0.27%

ราคาเรียลไทม์ Fyde (FYDE) คือ $0.00602005 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFYDE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00600936 และราคาสูงสุด $ 0.00603016 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FYDE คือ $ 0.301155 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00501375

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FYDE มีการเปลี่ยนแปลง -0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.27% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Fyde (FYDE) ข้อมูลการตลาด

$ 104.33K
$ 104.33K$ 104.33K

--
----

$ 602.01K
$ 602.01K$ 602.01K

17.33M
17.33M 17.33M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fyde คือ $ 104.33K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FYDE คือ 17.33M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 602.01K

ประวัติราคา Fyde (FYDE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Fyde เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fyde เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007221019
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fyde เป็น USD เท่ากับ $ +0.0004382006
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fyde เป็น USD เท่ากับ $ -0.000604922966931933

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.02%
30 วัน$ -0.0007221019-11.99%
60 วัน$ +0.0004382006+7.28%
90 วัน$ -0.000604922966931933-9.13%

อะไรคือ Fyde (FYDE)

Fyde bridges AI x DeFi by bringing the Liquid Vault archetype to Ethereum. Fyde helps users consistently lock in gains, earn yield, and stay liquid. Liquid Vaults accept a variety of tokens which are automatically distributed across a diverse range of tokens and rising narratives. Gains from winners are locked in, and losses from losers are reduced. Through its AI models, Fyde helps protect against rugpulls and severe downside events, enabling users to grow crypto holdings faster with less volatility.

Fyde’s Liquid Vault allows users to deposit one of dozens of tokens and capture the market over time. Fyde’s Vault runs on crypto’s fastest simulation engine “RACE-RS”, which was designed and built internally by the Fyde team. Fyde is launching RACE-RS as an additional product to help projects conduct agent based simulations, stress tests, liquidity provisioning, and more.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Fyde (USD)

Fyde (FYDE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Fyde (FYDE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Fyde

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Fyde ตอนนี้!

FYDE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Fyde (FYDE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Fyde (FYDE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FYDEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fyde (FYDE)

วันนี้ Fyde (FYDE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FYDE เป็นUSD คือ 0.00602005 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FYDE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FYDE เป็น USD คือ $ 0.00602005 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Fyde คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FYDE คือ $ 104.33K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FYDE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FYDE คือ 17.33M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FYDE คือเท่าใด?
FYDE ถึงราคา ATH ที่ 0.301155 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FYDE คือเท่าไร?
FYDE ถึงราคา ATL ที่ 0.00501375 USD
ปริมาณการเทรดของ FYDE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FYDE คือ -- USD
ปีนี้ FYDE จะสูงขึ้นอีกไหม?
FYDE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FYDE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:46:04 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

