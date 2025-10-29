Fyde ราคา (FYDE)
ราคาเรียลไทม์ Fyde (FYDE) คือ $0.00602005 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFYDE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00600936 และราคาสูงสุด $ 0.00603016 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FYDE คือ $ 0.301155 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00501375
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FYDE มีการเปลี่ยนแปลง -0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.27% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fyde คือ $ 104.33K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FYDE คือ 17.33M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 602.01K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Fyde เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fyde เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007221019
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fyde เป็น USD เท่ากับ $ +0.0004382006
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fyde เป็น USD เท่ากับ $ -0.000604922966931933
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.02%
|30 วัน
|$ -0.0007221019
|-11.99%
|60 วัน
|$ +0.0004382006
|+7.28%
|90 วัน
|$ -0.000604922966931933
|-9.13%
Fyde bridges AI x DeFi by bringing the Liquid Vault archetype to Ethereum. Fyde helps users consistently lock in gains, earn yield, and stay liquid. Liquid Vaults accept a variety of tokens which are automatically distributed across a diverse range of tokens and rising narratives. Gains from winners are locked in, and losses from losers are reduced. Through its AI models, Fyde helps protect against rugpulls and severe downside events, enabling users to grow crypto holdings faster with less volatility.
Fyde’s Liquid Vault allows users to deposit one of dozens of tokens and capture the market over time. Fyde’s Vault runs on crypto’s fastest simulation engine “RACE-RS”, which was designed and built internally by the Fyde team. Fyde is launching RACE-RS as an additional product to help projects conduct agent based simulations, stress tests, liquidity provisioning, and more.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Fyde (FYDE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FYDEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
