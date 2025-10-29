ราคาปัจจุบัน FUUUUUUUUUUUUUU วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา FUUU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FUUU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน FUUUUUUUUUUUUUU วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา FUUU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FUUU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FUUU

ข้อมูลราคา FUUU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FUUU

โทเคโนมิกส์ FUUU

การคาดการณ์ราคา FUUU

FUUUUUUUUUUUUUU โลโก้

FUUUUUUUUUUUUUU ราคา (FUUU)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FUUU เป็น USD

--
----
-5.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:03:38 (UTC+8)

ข้อมูลราคา FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.31%

-5.45%

+2.41%

+2.41%

ราคาเรียลไทม์ FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFUUU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FUUU คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FUUU มีการเปลี่ยนแปลง +0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.45% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.41% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) ข้อมูลการตลาด

$ 14.83K
$ 14.83K$ 14.83K

--
----

$ 14.83K
$ 14.83K$ 14.83K

997.89M
997.89M 997.89M

997,889,426.541542
997,889,426.541542 997,889,426.541542

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FUUUUUUUUUUUUUU คือ $ 14.83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FUUU คือ 997.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 997889426.541542 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 14.83K

ประวัติราคา FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FUUUUUUUUUUUUUU เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FUUUUUUUUUUUUUU เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FUUUUUUUUUUUUUU เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FUUUUUUUUUUUUUU เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-5.45%
30 วัน$ 0-57.13%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.

The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.

Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.

The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.

From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.

Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา FUUUUUUUUUUUUUU (USD)

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ FUUUUUUUUUUUUUU

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา FUUUUUUUUUUUUUU ตอนนี้!

FUUU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FUUUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

วันนี้ FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FUUU เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FUUU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FUUU เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ FUUUUUUUUUUUUUU คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FUUU คือ $ 14.83K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FUUU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FUUU คือ 997.89M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FUUU คือเท่าใด?
FUUU ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FUUU คือเท่าไร?
FUUU ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ FUUU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FUUU คือ -- USD
ปีนี้ FUUU จะสูงขึ้นอีกไหม?
FUUU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FUUU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:03:38 (UTC+8)

