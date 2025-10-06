ราคาปัจจุบัน Jump Tom วันนี้ คือ 0.00000541 USD ติดตามการอัปเดตราคา JUMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JUMP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Jump Tom วันนี้ คือ 0.00000541 USD ติดตามการอัปเดตราคา JUMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JUMP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JUMP

ข้อมูลราคา JUMP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JUMP

โทเคโนมิกส์ JUMP

การคาดการณ์ราคา JUMP

ประวัติ JUMP

JUMP คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง JUMPเป็นสกุลเงินเฟียต

Jump Tom โลโก้

ราคา Jump Tom(JUMP)

ราคาปัจจุบัน 1 JUMP เป็น USD

$0.00000541
$0.00000541$0.00000541
-16.76%1D
USD
Jump Tom (JUMP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:25:47 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Jump Tom (JUMP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.000005
$ 0.000005$ 0.000005
ต่ำสุด 24h
$ 0.00003619
$ 0.00003619$ 0.00003619
สูงสุด 24h

$ 0.000005
$ 0.000005$ 0.000005

$ 0.00003619
$ 0.00003619$ 0.00003619

--
----

--
----

+1.88%

-16.76%

-98.42%

-98.42%

ราคาเรียลไทม์ Jump Tom (JUMP) คือ $ 0.00000541 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJUMP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.000005 และราคาสูงสุด $ 0.00003619 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ JUMP คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น JUMP มีการเปลี่ยนแปลง +1.88% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -16.76% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -98.42% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Jump Tom (JUMP) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 215.03K
$ 215.03K$ 215.03K

$ 5.41K
$ 5.41K$ 5.41K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Jump Tom คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 215.03K อุปทานหมุนเวียนของ JUMP คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.41K

ประวัติราคา Jump Tom (JUMP) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Jump Tom ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0000010893-16.76%
30 วัน$ -0.00099459-99.46%
60 วัน$ -0.00099459-99.46%
90 วัน$ -0.00099459-99.46%
การเปลี่ยนแปลงราคา Jump Tom ในวันนี้

วันนี้ JUMP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0000010893 (-16.76%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Jump Tom ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00099459 (-99.46%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Jump Tom ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน JUMP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00099459 (-99.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Jump Tom ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00099459 (-99.46%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Jump Tom (JUMP) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Jump Tomทันที

อะไรคือ Jump Tom (JUMP)

Jump Tom เป็นเกมบล็อกเชนแนวใหม่ที่ผสมผสานกลไกการกระโดดแบบคลาสสิกเข้ากับโมเดลเศรษฐกิจ Web3 โดยเปิดให้เล่นบนระบบนิเวศ BNB Chain ได้แรงบันดาลใจจากเกม “Jump Jump” ที่เคยโด่งดังไปทั่วโลก เสริมความสนุกด้วยการควบคุมที่ปรับแต่งด้วย AI และเพิ่มโหมดการแข่งขัน PVP แบบกระจายศูนย์ พร้อมระบบจูงใจแบบสองเส้นทาง ปรับนิยามใหม่ของ “Play-to-Earn”

Jump Tom มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Jump Tom ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบJUMPความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Jump Tom บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Jump Tom ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Jump Tom (USD)

Jump Tom (JUMP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Jump Tom (JUMP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Jump Tom

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Jump Tom ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Jump Tom (JUMP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Jump Tom (JUMP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ JUMPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Jump Tom (JUMP)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Jump Tomใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Jump Tom บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

Jump Tom ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Jump Tom ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Jump Tom อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Jump Tom

วันนี้ Jump Tom (JUMP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน JUMP เป็นUSD คือ 0.00000541 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน JUMP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ JUMP เป็น USD คือ $ 0.00000541 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Jump Tom คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ JUMP คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ JUMP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ JUMP คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ JUMP คือเท่าใด?
JUMP ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ JUMP คือเท่าไร?
JUMP ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ JUMP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ JUMP คือ $ 215.03K USD
ปีนี้ JUMP จะสูงขึ้นอีกไหม?
JUMP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา JUMP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:25:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Jump Tom (JUMP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

