ราคาเรียลไทม์ Flyte AI (FLYTE) คือ $0.00134101 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFLYTE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00101686 และราคาสูงสุด $ 0.00219712 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FLYTE คือ $ 0.00254651 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FLYTE มีการเปลี่ยนแปลง +4.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +31.16% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +83.11% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Flyte AI คือ $ 1.36M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FLYTE คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.36M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Flyte AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.00031857
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flyte AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0019332261
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flyte AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0006799942
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flyte AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00031857
|+31.16%
|30 วัน
|$ +0.0019332261
|+144.16%
|60 วัน
|$ +0.0006799942
|+50.71%
|90 วัน
|$ 0
|--
Flyte AI is a crypto native flight booking agent built for a faster, smarter travel experience. Unlike sites like Expedia, Google Flights, or Kayak that leave you comparing options and handling checkout, Flyte AI does it all. It finds the best flight, books it, and handles payment using crypto.
This is not just a concept. The agent is live and has already booked real flights using crypto. Join the waitlist to get early access codes and be one of the first to fly agentically.
