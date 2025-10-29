ราคาปัจจุบัน Exim วันนี้ คือ 0.100336 USD ติดตามการอัปเดตราคา EXIM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EXIM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Exim วันนี้ คือ 0.100336 USD ติดตามการอัปเดตราคา EXIM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EXIM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.100336
+0.10%1D
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:42:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Exim (EXIM) (USD)

$ 0.099994
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

+0.07%

+0.11%

-7.20%

-7.20%

ราคาเรียลไทม์ Exim (EXIM) คือ $0.100336 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดEXIM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.099994 และราคาสูงสุด $ 0.100591 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ EXIM คือ $ 0.125048 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.070503

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น EXIM มีการเปลี่ยนแปลง +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.11% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.20% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Exim (EXIM) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Exim คือ $ 135.90K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ EXIM คือ 1.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 224763629.073 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 22.55M

ประวัติราคา Exim (EXIM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Exim เป็น USD เท่ากับ $ +0.00011125
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exim เป็น USD เท่ากับ $ -0.0119989916
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exim เป็น USD เท่ากับ $ -0.0114128688
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exim เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00011125+0.11%
30 วัน$ -0.0119989916-11.95%
60 วัน$ -0.0114128688-11.37%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Exim (EXIM)

EXIM Token is the utility token of Coimex, a blockchain-based platform focused on revolutionizing global trade by providing decentralized financial infrastructure for importers and exporters. The project tokenizes real-world commodities such as agricultural products and enables transparent, secure, and efficient transactions. EXIM is used for staking, transaction fee discounts, and governance within the ecosystem. The platform integrates smart contract-based escrow services, on-chain reputation systems, and DeFi tools to support global SMEs in trade finance and risk mitigation.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Exim (USD)

Exim (EXIM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Exim (EXIM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Exim

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Exim ตอนนี้!

EXIM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Exim (EXIM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Exim (EXIM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ EXIMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Exim (EXIM)

วันนี้ Exim (EXIM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน EXIM เป็นUSD คือ 0.100336 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน EXIM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ EXIM เป็น USD คือ $ 0.100336 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Exim คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ EXIM คือ $ 135.90K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ EXIM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ EXIM คือ 1.35M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ EXIM คือเท่าใด?
EXIM ถึงราคา ATH ที่ 0.125048 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ EXIM คือเท่าไร?
EXIM ถึงราคา ATL ที่ 0.070503 USD
ปริมาณการเทรดของ EXIM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ EXIM คือ -- USD
ปีนี้ EXIM จะสูงขึ้นอีกไหม?
EXIM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา EXIM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:42:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Exim (EXIM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

