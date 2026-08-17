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ราคาปัจจุบัน Exchange Request for Bitbon วันนี้ คือ 0.74845 USD มูลค่าตลาด ERBB เท่ากับ 281,776 USD ติดตามการอัปเดตราคา ERBB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Exchange Request for Bitbon วันนี้ คือ 0.74845 USD มูลค่าตลาด ERBB เท่ากับ 281,776 USD ติดตามการอัปเดตราคา ERBB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Exchange Request for Bitbon ราคา (ERBB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ERBB เป็น USD

$0.747033
$0.747033$0.747033
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Exchange Request for Bitbon (ERBB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:42:48 (UTC+8)

ราคา Exchange Request for Bitbon วันนี้

ราคาปัจจุบัน Exchange Request for Bitbon (ERBB) วันนี้ $ 0.74845, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.41% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ERBB เป็น USD คือ $ 0.74845 ต่อ ERBB.

Exchange Request for Bitbon มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 281,776 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 376.48K ERBB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ERBB เทรดระหว่าง $ 0.732143 (ต่ำ) กับ $ 0.766347 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.068 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.692041

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ERBB เคลื่อนไหว -0.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.30% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 640.15.

Exchange Request for Bitbon (ERBB) ข้อมูลการตลาด

$ 281.78K
$ 281.78K$ 281.78K

$ 640.15
$ 640.15$ 640.15

$ 281.78K
$ 281.78K$ 281.78K

376.48K
376.48K 376.48K

376,475.9774993154
376,475.9774993154 376,475.9774993154

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Exchange Request for Bitbon คือ $ 281.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 640.15 อุปทานหมุนเวียนของ ERBB คือ 376.48K โดยมีอุปทานรวมที่ 376475.9774993154 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 281.78K

ประวัติราคา Exchange Request for Bitbon USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.732143
$ 0.732143$ 0.732143
ต่ำสุด 24h
$ 0.766347
$ 0.766347$ 0.766347
สูงสุด 24h

$ 0.732143
$ 0.732143$ 0.732143

$ 0.766347
$ 0.766347$ 0.766347

$ 1.068
$ 1.068$ 1.068

$ 0.692041
$ 0.692041$ 0.692041

-0.39%

-0.40%

-6.30%

-6.30%

ประวัติราคา Exchange Request for Bitbon (ERBB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Exchange Request for Bitbon เป็น USD เท่ากับ $ -0.003044639680873873
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exchange Request for Bitbon เป็น USD เท่ากับ $ -0.1222354319
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exchange Request for Bitbon เป็น USD เท่ากับ $ -0.1581003326
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exchange Request for Bitbon เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001882817373142

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.003044639680873873-0.40%
30 วัน$ -0.1222354319-16.33%
60 วัน$ -0.1581003326-21.12%
90 วัน$ +0.0001882817373142+0.00%

การคาดการณ์ราคา Exchange Request for Bitbon

การคาดการณ์ราคา Exchange Request for Bitbon (ERBB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ERBB ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Exchange Request for Bitbon (ERBB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Exchange Request for Bitbon อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Exchange Request for Bitbon จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ERBB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Exchange Request for Bitbon

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เกี่ยวกับ Exchange Request for Bitbon

ราคาปัจจุบันของ Exchange Request for Bitbon คือเท่าไร?

Exchange Request for Bitbon มีราคาอยู่ที่ ฿24.1722426554219120000 โดยเปลี่ยนแปลง -0.40% ในวันนี้

ชุมชนของ ERBB เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Exchange Request for Bitbon อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Marketing,Ethereum Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ ERBB ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

ERBB เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿34.49255816152128000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿22.35043487140201136000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 376475.9774993154 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Exchange Request for Bitbon

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:42:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Exchange Request for Bitbon (ERBB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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