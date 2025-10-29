ราคาปัจจุบัน EVA วันนี้ คือ 0.00061956 USD ติดตามการอัปเดตราคา EVA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EVA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน EVA วันนี้ คือ 0.00061956 USD ติดตามการอัปเดตราคา EVA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EVA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

EVA โลโก้

EVA ราคา (EVA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EVA เป็น USD

$0.00061784
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
EVA (EVA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:42:42 (UTC+8)

ข้อมูลราคา EVA (EVA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00058323
$ 0.00070832
$ 0.00159008

$ 0.0002248

ราคาเรียลไทม์ EVA (EVA) คือ $0.00061956 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดEVA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00058323 และราคาสูงสุด $ 0.00070832 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ EVA คือ $ 0.00159008 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0002248

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น EVA มีการเปลี่ยนแปลง -1.72% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.32% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +49.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

EVA (EVA) ข้อมูลการตลาด

$ 558.00K

--

$ 621.48K

897.86M

1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ EVA คือ $ 558.00K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ EVA คือ 897.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 621.48K

ประวัติราคา EVA (EVA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา EVA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EVA เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003334926
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EVA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000945035
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EVA เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002339198960441711

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.32%
30 วัน$ +0.0003334926+53.83%
60 วัน$ -0.0000945035-15.25%
90 วัน$ +0.0002339198960441711+60.66%

อะไรคือ EVA (EVA)

EVA Agent Online gives AI characters a “soul” — agents that remember, evolve, and feel real. More than bots, they live on X and beyond with on-chain memory, personality, and emotional depth. This approach lets EVA agents retain context and evolve over time, rather than resetting like conventional chatbots.

Powered by the $EVA token, they grow through every interaction.

It’s like an OS for AI NPCs — a bold step toward human-like, persistent digital companions in Web3.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา EVA (USD)

EVA (EVA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ EVA (EVA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ EVA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา EVA ตอนนี้!

EVA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ EVA (EVA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ EVA (EVA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ EVAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ EVA (EVA)

วันนี้ EVA (EVA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน EVA เป็นUSD คือ 0.00061956 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน EVA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ EVA เป็น USD คือ $ 0.00061956 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ EVA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ EVA คือ $ 558.00K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ EVA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ EVA คือ 897.86M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ EVA คือเท่าใด?
EVA ถึงราคา ATH ที่ 0.00159008 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ EVA คือเท่าไร?
EVA ถึงราคา ATL ที่ 0.0002248 USD
ปริมาณการเทรดของ EVA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ EVA คือ -- USD
ปีนี้ EVA จะสูงขึ้นอีกไหม?
EVA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา EVA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:42:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ EVA (EVA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

