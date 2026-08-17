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ราคาปัจจุบัน Etherfuse GILTS วันนี้ คือ 1.42 USD มูลค่าตลาด GILTS เท่ากับ 177,570 USD ติดตามการอัปเดตราคา GILTS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Etherfuse GILTS วันนี้ คือ 1.42 USD มูลค่าตลาด GILTS เท่ากับ 177,570 USD ติดตามการอัปเดตราคา GILTS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Etherfuse GILTS ราคา (GILTS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GILTS เป็น USD

$1.42
$1.42$1.42
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Etherfuse GILTS (GILTS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:39:50 (UTC+8)

ราคา Etherfuse GILTS วันนี้

ราคาปัจจุบัน Etherfuse GILTS (GILTS) วันนี้ $ 1.42, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GILTS เป็น USD คือ $ 1.42 ต่อ GILTS.

Etherfuse GILTS มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 177,570 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 125.03K GILTS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GILTS เทรดระหว่าง $ 1.42 (ต่ำ) กับ $ 1.42 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.44 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.37

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GILTS เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.23% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 143.30.

Etherfuse GILTS (GILTS) ข้อมูลการตลาด

$ 177.57K
$ 177.57K$ 177.57K

$ 143.30
$ 143.30$ 143.30

$ 177.57K
$ 177.57K$ 177.57K

125.03K
125.03K 125.03K

125,026.0
125,026.0 125,026.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Etherfuse GILTS คือ $ 177.57K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 143.30 อุปทานหมุนเวียนของ GILTS คือ 125.03K โดยมีอุปทานรวมที่ 125026.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 177.57K

ประวัติราคา Etherfuse GILTS USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.42
$ 1.42$ 1.42
ต่ำสุด 24h
$ 1.42
$ 1.42$ 1.42
สูงสุด 24h

$ 1.42
$ 1.42$ 1.42

$ 1.42
$ 1.42$ 1.42

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

--

-0.04%

+0.23%

+0.23%

ประวัติราคา Etherfuse GILTS (GILTS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Etherfuse GILTS เป็น USD เท่ากับ $ -0.000646734908404056
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Etherfuse GILTS เป็น USD เท่ากับ $ +0.0053833620
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Etherfuse GILTS เป็น USD เท่ากับ $ +0.0221965880
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Etherfuse GILTS เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000646734908404056-0.04%
30 วัน$ +0.0053833620+0.38%
60 วัน$ +0.0221965880+1.56%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Etherfuse GILTS

การคาดการณ์ราคา Etherfuse GILTS (GILTS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GILTS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Etherfuse GILTS (GILTS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Etherfuse GILTS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Etherfuse GILTS จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GILTS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Etherfuse GILTS

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Etherfuse GILTS (GILTS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemEtherfuse EcosystemMonad Ecosystem

เกี่ยวกับ Etherfuse GILTS

ราคาปัจจุบันของ Etherfuse GILTS คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿45.8608919376032000 โดย Etherfuse GILTS มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ GILTS อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 125026.0 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Etherfuse GILTS คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿5734872.24039450720000 โดยอยู่ในอันดับที่ #4878 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

GILTS มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿45.8608919376032000 และ ฿45.8608919376032000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Etherfuse GILTS เข้ากับหมวดหมู่ Stablecoins,Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Monad Ecosystem,Etherfuse Ecosystem,Tokenized Non-US Government Securities อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Stablecoins,Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Monad Ecosystem,Etherfuse Ecosystem,Tokenized Non-US Government Securities GILTS แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Etherfuse GILTS

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:39:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Etherfuse GILTS (GILTS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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