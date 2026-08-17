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ราคาปัจจุบัน EtherFi Liquid Reserve วันนี้ คือ 1.027 USD มูลค่าตลาด LIQUIDRESERVE เท่ากับ 1,604,774 USD ติดตามการอัปเดตราคา LIQUIDRESERVE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน EtherFi Liquid Reserve วันนี้ คือ 1.027 USD มูลค่าตลาด LIQUIDRESERVE เท่ากับ 1,604,774 USD ติดตามการอัปเดตราคา LIQUIDRESERVE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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EtherFi Liquid Reserve ราคา (LIQUIDRESERVE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LIQUIDRESERVE เป็น USD

$1.027
$1.027$1.027
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:39:30 (UTC+8)

ราคา EtherFi Liquid Reserve วันนี้

ราคาปัจจุบัน EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE) วันนี้ $ 1.027, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LIQUIDRESERVE เป็น USD คือ $ 1.027 ต่อ LIQUIDRESERVE.

EtherFi Liquid Reserve มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,604,774 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.56M LIQUIDRESERVE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LIQUIDRESERVE เทรดระหว่าง $ 1.027 (ต่ำ) กับ $ 1.027 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.027 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.024

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LIQUIDRESERVE เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE) ข้อมูลการตลาด

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

1.56M
1.56M 1.56M

1,561,978.863775961
1,561,978.863775961 1,561,978.863775961

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ EtherFi Liquid Reserve คือ $ 1.60M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ LIQUIDRESERVE คือ 1.56M โดยมีอุปทานรวมที่ 1561978.863775961 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.60M

ประวัติราคา EtherFi Liquid Reserve USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.027
$ 1.027$ 1.027
ต่ำสุด 24h
$ 1.027
$ 1.027$ 1.027
สูงสุด 24h

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

0.00%

0.00%

+0.09%

+0.09%

ประวัติราคา EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา EtherFi Liquid Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EtherFi Liquid Reserve เป็น USD เท่ากับ $ +0.0036488283
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EtherFi Liquid Reserve เป็น USD เท่ากับ $ +0.0069185909
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EtherFi Liquid Reserve เป็น USD เท่ากับ $ -0.00047195

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +0.0036488283+0.36%
60 วัน$ +0.0069185909+0.67%
90 วัน$ -0.00047195-0.00%

การคาดการณ์ราคา EtherFi Liquid Reserve

การคาดการณ์ราคา EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LIQUIDRESERVE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ EtherFi Liquid Reserve อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา EtherFi Liquid Reserve จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LIQUIDRESERVE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา EtherFi Liquid Reserve

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EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Optimism EcosystemYield-Bearing Tokens

เกี่ยวกับ EtherFi Liquid Reserve

มูลค่าปัจจุบันของ EtherFi Liquid Reserve วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ EtherFi Liquid Reserve เทรดที่ราคา ฿33.16840564782992000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ LIQUIDRESERVE มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ EtherFi Liquid Reserve มีสภาพคล่องอย่างไร?

EtherFi Liquid Reserve มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ LIQUIDRESERVE เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿33.16840564782992000 ถึง ฿33.16840564782992000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ LIQUIDRESERVE ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ EtherFi Liquid Reserve อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Optimism Ecosystem,Yield-Bearing Tokens ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ LIQUIDRESERVE อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ EtherFi Liquid Reserve

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:39:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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