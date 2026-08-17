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ราคาปัจจุบัน Emulites วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด EMULITES เท่ากับ 9,654.8 USD ติดตามการอัปเดตราคา EMULITES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Emulites วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด EMULITES เท่ากับ 9,654.8 USD ติดตามการอัปเดตราคา EMULITES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Emulites ราคา (EMULITES)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EMULITES เป็น USD

$0.00000966
$0.00000966$0.00000966
-3.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Emulites (EMULITES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:34:21 (UTC+8)

ราคา Emulites วันนี้

ราคาปัจจุบัน Emulites (EMULITES) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.76% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EMULITES เป็น USD คือ $ 0 ต่อ EMULITES.

Emulites มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 9,654.8 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.22M EMULITES ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EMULITES เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00466691 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EMULITES เคลื่อนไหว -0.95% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Emulites (EMULITES) ข้อมูลการตลาด

$ 9.65K
$ 9.65K$ 9.65K

--
----

$ 9.65K
$ 9.65K$ 9.65K

999.22M
999.22M 999.22M

999,221,389.70077
999,221,389.70077 999,221,389.70077

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Emulites คือ $ 9.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ EMULITES คือ 999.22M โดยมีอุปทานรวมที่ 999221389.70077 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.65K

ประวัติราคา Emulites USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00466691
$ 0.00466691$ 0.00466691

$ 0
$ 0$ 0

-0.95%

-1.76%

-3.42%

-3.42%

ประวัติราคา Emulites (EMULITES) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Emulites เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Emulites เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Emulites เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Emulites เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.76%
30 วัน$ 0-4.99%
60 วัน$ 0-8.34%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Emulites

การคาดการณ์ราคา Emulites (EMULITES) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EMULITES ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Emulites (EMULITES) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Emulites อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Emulites จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EMULITES ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Emulites

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Emulites (EMULITES) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Pump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Emulites

ราคาปัจจุบันของ Emulites วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ Emulites อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง -1.76% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ EMULITES เป็นอย่างไร?

EMULITES เทรดระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ Emulites มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน EMULITES กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า EMULITES กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Emulites คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿311815.309492374208000 Emulites อยู่ในอันดับที่ #10364 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ EMULITES ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

Emulites เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿0.1507244050651547536000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ EMULITES?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (999221389.70077 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Pump.fun Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Emulites

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:34:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Emulites (EMULITES)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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