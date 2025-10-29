Dreamsync ราคา (DREAM)
ราคาเรียลไทม์ Dreamsync (DREAM) คือ $0.00124092 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDREAM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00122485 และราคาสูงสุด $ 0.00129193 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DREAM คือ $ 0.00437362 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DREAM มีการเปลี่ยนแปลง -0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.07% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.54% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dreamsync คือ $ 1.24M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DREAM คือ 999.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999992998.692206 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.24M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Dreamsync เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dreamsync เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004042422
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dreamsync เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000747636
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dreamsync เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-1.07%
|30 วัน
|$ -0.0004042422
|-32.57%
|60 วัน
|$ +0.0000747636
|+6.02%
|90 วัน
|$ 0
|--
Dreamsync is a multifaceted project that combines cryptocurrency, POV (point-of-view) content creation, and community engagement. It revolves around $DREAM, a cryptocurrency that funds a weekly challenge ecosystem and is designed to grow into a larger streaming platform. Every Monday, 1,000,000 $DREAM is donated on-site, and the process is transparently recorded and released to the public every Friday. Holders receive weekly missions and verified participants share in the token rewards, with additional prizes for top creators. Another 1,000,000 $DREAM is distributed weekly to holders based on tier. Dreamsync’s goal is to evolve into a Web3-native, first-person content platform powered entirely by community participation and transparent token flows.
