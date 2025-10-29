ราคาปัจจุบัน Docker วันนี้ คือ 0.00650123 USD ติดตามการอัปเดตราคา DOCKERZXBT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DOCKERZXBT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Docker วันนี้ คือ 0.00650123 USD ติดตามการอัปเดตราคา DOCKERZXBT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DOCKERZXBT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DOCKERZXBT

ข้อมูลราคา DOCKERZXBT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DOCKERZXBT

โทเคโนมิกส์ DOCKERZXBT

การคาดการณ์ราคา DOCKERZXBT

Docker โลโก้

Docker ราคา (DOCKERZXBT)

ราคาปัจจุบัน 1 DOCKERZXBT เป็น USD

$0.00650123
$0.00650123
+4.40%1D
Docker (DOCKERZXBT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:09:02 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Docker (DOCKERZXBT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00543942
$ 0.00543942
ต่ำสุด 24h
$ 0.00682792
$ 0.00682792
สูงสุด 24h

$ 0.00543942
$ 0.00543942

$ 0.00682792
$ 0.00682792

$ 0.00981968
$ 0.00981968

$ 0
$ 0

-0.70%

+4.43%

-0.07%

-0.07%

ราคาเรียลไทม์ Docker (DOCKERZXBT) คือ $0.00650123 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDOCKERZXBT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00543942 และราคาสูงสุด $ 0.00682792 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DOCKERZXBT คือ $ 0.00981968 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DOCKERZXBT มีการเปลี่ยนแปลง -0.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.43% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.07% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Docker (DOCKERZXBT) ข้อมูลการตลาด

$ 6.42M
$ 6.42M

--
--

$ 6.61M
$ 6.61M

972.14M
972.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Docker คือ $ 6.42M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DOCKERZXBT คือ 972.14M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.61M

ประวัติราคา Docker (DOCKERZXBT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Docker เป็น USD เท่ากับ $ +0.00027552
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Docker เป็น USD เท่ากับ $ +0.0424496545
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Docker เป็น USD เท่ากับ $ +0.0153552908
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Docker เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00027552+4.43%
30 วัน$ +0.0424496545+652.95%
60 วัน$ +0.0153552908+236.19%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Docker (DOCKERZXBT)

Docker is a Tokenized Treasury of Zora Creator Coins. Docker invests in a plethora of zora creator coins, all publicly available to see on the website. This treasury ties in directly to the $docker token, with profits made from the treasury automatically used to buyback $docker. This initiates the Docker flywheel, where trading fees made from $docker are then used to buy more creator coins.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Docker (USD)

Docker (DOCKERZXBT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Docker (DOCKERZXBT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Docker

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Docker ตอนนี้!

DOCKERZXBT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Docker (DOCKERZXBT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Docker (DOCKERZXBT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DOCKERZXBTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Docker (DOCKERZXBT)

วันนี้ Docker (DOCKERZXBT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DOCKERZXBT เป็นUSD คือ 0.00650123 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DOCKERZXBT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DOCKERZXBT เป็น USD คือ $ 0.00650123 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Docker คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DOCKERZXBT คือ $ 6.42M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DOCKERZXBT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DOCKERZXBT คือ 972.14M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DOCKERZXBT คือเท่าใด?
DOCKERZXBT ถึงราคา ATH ที่ 0.00981968 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DOCKERZXBT คือเท่าไร?
DOCKERZXBT ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ DOCKERZXBT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DOCKERZXBT คือ -- USD
ปีนี้ DOCKERZXBT จะสูงขึ้นอีกไหม?
DOCKERZXBT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DOCKERZXBT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:09:02 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

