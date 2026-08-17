ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน DFDV xStock วันนี้ คือ 3.1 USD มูลค่าตลาด DFDVX เท่ากับ 522,488 USD ติดตามการอัปเดตราคา DFDVX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DFDV xStock วันนี้ คือ 3.1 USD มูลค่าตลาด DFDVX เท่ากับ 522,488 USD ติดตามการอัปเดตราคา DFDVX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DFDVX

ข้อมูลราคา DFDVX

DFDVX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ DFDVX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DFDVX

โทเคโนมิกส์ DFDVX

การคาดการณ์ราคา DFDVX

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

DFDV xStock โลโก้

DFDV xStock ราคา (DFDVX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DFDVX เป็น USD

$3.11
$3.11$3.11
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DFDV xStock (DFDVX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:08:46 (UTC+8)

ราคา DFDV xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน DFDV xStock (DFDVX) วันนี้ $ 3.1, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DFDVX เป็น USD คือ $ 3.1 ต่อ DFDVX.

DFDV xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 522,488 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 168.63K DFDVX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DFDVX เทรดระหว่าง $ 3.01 (ต่ำ) กับ $ 3.19 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 32.51 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.43

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DFDVX เคลื่อนไหว +0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.37% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 74.10K.

DFDV xStock (DFDVX) ข้อมูลการตลาด

$ 522.49K
$ 522.49K$ 522.49K

$ 74.10K
$ 74.10K$ 74.10K

$ 522.49K
$ 522.49K$ 522.49K

168.63K
168.63K 168.63K

168,625.5369651032
168,625.5369651032 168,625.5369651032

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DFDV xStock คือ $ 522.49K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 74.10K อุปทานหมุนเวียนของ DFDVX คือ 168.63K โดยมีอุปทานรวมที่ 168625.5369651032 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 522.49K

ประวัติราคา DFDV xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 3.01
$ 3.01$ 3.01
ต่ำสุด 24h
$ 3.19
$ 3.19$ 3.19
สูงสุด 24h

$ 3.01
$ 3.01$ 3.01

$ 3.19
$ 3.19$ 3.19

$ 32.51
$ 32.51$ 32.51

$ 2.43
$ 2.43$ 2.43

+0.29%

+0.78%

+5.37%

+5.37%

ประวัติราคา DFDV xStock (DFDVX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DFDV xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.02384862
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DFDV xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.3248381500
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DFDV xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.1630457400
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DFDV xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.028179637306095

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.02384862+0.78%
30 วัน$ +0.3248381500+10.48%
60 วัน$ -0.1630457400-5.25%
90 วัน$ +0.028179637306095+0.01%

การคาดการณ์ราคา DFDV xStock

การคาดการณ์ราคา DFDV xStock (DFDVX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DFDVX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DFDV xStock (DFDVX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DFDV xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DFDV xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DFDVX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DFDV xStock

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ DFDV xStock

ราคาตลาดปัจจุบันของ DFDVX คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿100.118848596176000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

DFDV xStock มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 DFDVX แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ DFDVX เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน DFDVX มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ DFDV xStock วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿97.2121723466096000 และ ฿103.0255248457424000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ DFDVX ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ DFDVX เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DFDV xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:08:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DFDV xStock (DFDVX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DFDV xStock

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.025177
$0.025177$0.025177

+51.67%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06638
$0.06638$0.06638

-6.74%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001828
$0.001828$0.001828

-24.61%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00785
$0.00785$0.00785

-10.59%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01944
$0.01944$0.01944

+177.31%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.5556
$1.5556$1.5556

+104.68%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.025177
$0.025177$0.025177

+51.67%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002332
$0.0002332$0.0002332

+54.43%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01456
$0.01456$0.01456

+32.36%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?