ราคาปัจจุบัน Decrypting วันนี้ คือ 0.003015 USD ติดตามการอัปเดตราคา DCRYPT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DCRYPT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DCRYPT

ข้อมูลราคา DCRYPT

เอกสารไวท์เปเปอร์ DCRYPT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DCRYPT

โทเคโนมิกส์ DCRYPT

การคาดการณ์ราคา DCRYPT

Decrypting โลโก้

Decrypting ราคา (DCRYPT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DCRYPT เป็น USD

$0.003015
$0.003015$0.003015
-11.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Decrypting (DCRYPT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:38:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Decrypting (DCRYPT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00292789
$ 0.00292789$ 0.00292789
ต่ำสุด 24h
$ 0.00339418
$ 0.00339418$ 0.00339418
สูงสุด 24h

$ 0.00292789
$ 0.00292789$ 0.00292789

$ 0.00339418
$ 0.00339418$ 0.00339418

$ 0.01196398
$ 0.01196398$ 0.01196398

$ 0.00271012
$ 0.00271012$ 0.00271012

-1.89%

-11.17%

-12.38%

-12.38%

ราคาเรียลไทม์ Decrypting (DCRYPT) คือ $0.003015 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDCRYPT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00292789 และราคาสูงสุด $ 0.00339418 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DCRYPT คือ $ 0.01196398 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00271012

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DCRYPT มีการเปลี่ยนแปลง -1.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -11.17% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.38% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Decrypting (DCRYPT) ข้อมูลการตลาด

$ 158.35K
$ 158.35K$ 158.35K

--
----

$ 301.71K
$ 301.71K$ 301.71K

52.49M
52.49M 52.49M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Decrypting คือ $ 158.35K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DCRYPT คือ 52.49M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 301.71K

ประวัติราคา Decrypting (DCRYPT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Decrypting เป็น USD เท่ากับ $ -0.000379176390457618
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Decrypting เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005426161
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Decrypting เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010236627
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Decrypting เป็น USD เท่ากับ $ -0.004408857605421212

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000379176390457618-11.17%
30 วัน$ -0.0005426161-17.99%
60 วัน$ -0.0010236627-33.95%
90 วัน$ -0.004408857605421212-59.38%

อะไรคือ Decrypting (DCRYPT)

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

การคาดการณ์ราคา Decrypting (USD)

Decrypting (DCRYPT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Decrypting (DCRYPT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Decrypting

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Decrypting ตอนนี้!

DCRYPT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Decrypting (DCRYPT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Decrypting (DCRYPT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DCRYPTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Decrypting (DCRYPT)

วันนี้ Decrypting (DCRYPT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DCRYPT เป็นUSD คือ 0.003015 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DCRYPT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DCRYPT เป็น USD คือ $ 0.003015 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Decrypting คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DCRYPT คือ $ 158.35K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DCRYPT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DCRYPT คือ 52.49M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DCRYPT คือเท่าใด?
DCRYPT ถึงราคา ATH ที่ 0.01196398 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DCRYPT คือเท่าไร?
DCRYPT ถึงราคา ATL ที่ 0.00271012 USD
ปริมาณการเทรดของ DCRYPT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DCRYPT คือ -- USD
ปีนี้ DCRYPT จะสูงขึ้นอีกไหม?
DCRYPT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DCRYPT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:38:41 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

