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ราคาปัจจุบัน Cypher วันนี้ คือ 0,00215629 USD มูลค่าตลาด CYPH เท่ากับ 258.234 USD ติดตามการอัปเดตราคา CYPH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Cypher วันนี้ คือ 0,00215629 USD มูลค่าตลาด CYPH เท่ากับ 258.234 USD ติดตามการอัปเดตราคา CYPH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Cypher ราคา (CYPH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CYPH เป็น USD

$0,00215058
$0,00215058$0,00215058
-0,01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Cypher (CYPH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:55:27 (UTC+8)

ราคา Cypher วันนี้

ราคาปัจจุบัน Cypher (CYPH) วันนี้ $ 0,00215629, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1,34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CYPH เป็น USD คือ $ 0,00215629 ต่อ CYPH.

Cypher มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 258.234 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 119,71M CYPH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CYPH เทรดระหว่าง $ 0,00215706 (ต่ำ) กับ $ 0,0021866 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,0302985 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,00215488

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CYPH เคลื่อนไหว -0,24% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6,04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 477,58.

Cypher (CYPH) ข้อมูลการตลาด

$ 258,23K
$ 258,23K$ 258,23K

$ 477,58
$ 477,58$ 477,58

$ 2,16M
$ 2,16M$ 2,16M

119,71M
119,71M 119,71M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cypher คือ $ 258,23K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 477,58 อุปทานหมุนเวียนของ CYPH คือ 119,71M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2,16M

ประวัติราคา Cypher USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,00215706
$ 0,00215706$ 0,00215706
ต่ำสุด 24h
$ 0,0021866
$ 0,0021866$ 0,0021866
สูงสุด 24h

$ 0,00215706
$ 0,00215706$ 0,00215706

$ 0,0021866
$ 0,0021866$ 0,0021866

$ 0,0302985
$ 0,0302985$ 0,0302985

$ 0,00215488
$ 0,00215488$ 0,00215488

-0,24%

-1,34%

-6,04%

-6,04%

ประวัติราคา Cypher (CYPH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cypher เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cypher เป็น USD เท่ากับ $ -0,0005364590
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cypher เป็น USD เท่ากับ $ -0,0007299431
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cypher เป็น USD เท่ากับ $ +0,000000279239383721

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1,34%
30 วัน$ -0,0005364590-24,87%
60 วัน$ -0,0007299431-33,85%
90 วัน$ +0,000000279239383721+0,00%

การคาดการณ์ราคา Cypher

การคาดการณ์ราคา Cypher (CYPH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CYPH ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Cypher (CYPH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Cypher อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Cypher จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CYPH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Cypher

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เกี่ยวกับ Cypher

ราคาสดของ Cypher คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.0696411074644235538000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -1.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ CYPH อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Cypher คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿8340112.76079189348000 Cypher อยู่ในอันดับที่ #4370 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

CYPH มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ CYPH มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0696659759434999332000 และ ฿0.070620021231702852000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Cypher คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (119707195.23235114 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Launchpad,Ethereum Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cypher

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:55:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cypher (CYPH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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