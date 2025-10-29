ราคาปัจจุบัน CV3 วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา CV3AI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CV3AI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน CV3 วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา CV3AI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CV3AI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CV3AI

ข้อมูลราคา CV3AI

เอกสารไวท์เปเปอร์ CV3AI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CV3AI

โทเคโนมิกส์ CV3AI

การคาดการณ์ราคา CV3AI

CV3 โลโก้

CV3 ราคา (CV3AI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CV3AI เป็น USD

$0.00018007
$0.00018007$0.00018007
-21.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
CV3 (CV3AI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:38:00 (UTC+8)

ข้อมูลราคา CV3 (CV3AI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-21.60%

+32.92%

+32.92%

ราคาเรียลไทม์ CV3 (CV3AI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCV3AI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CV3AI คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CV3AI มีการเปลี่ยนแปลง -0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -21.60% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +32.92% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

CV3 (CV3AI) ข้อมูลการตลาด

$ 178.82K
$ 178.82K$ 178.82K

--
----

$ 178.82K
$ 178.82K$ 178.82K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CV3 คือ $ 178.82K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CV3AI คือ 990.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 990000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 178.82K

ประวัติราคา CV3 (CV3AI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CV3 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CV3 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CV3 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CV3 เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-21.60%
30 วัน$ 0-1.20%
60 วัน$ 0-37.93%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา CV3 (USD)

CV3 (CV3AI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ CV3 (CV3AI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ CV3

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา CV3 ตอนนี้!

CV3AI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ CV3 (CV3AI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CV3 (CV3AI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CV3AIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CV3 (CV3AI)

วันนี้ CV3 (CV3AI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CV3AI เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CV3AI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CV3AI เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ CV3 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CV3AI คือ $ 178.82K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CV3AI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CV3AI คือ 990.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CV3AI คือเท่าใด?
CV3AI ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CV3AI คือเท่าไร?
CV3AI ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ CV3AI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CV3AI คือ -- USD
ปีนี้ CV3AI จะสูงขึ้นอีกไหม?
CV3AI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CV3AI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:38:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CV3 (CV3AI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

