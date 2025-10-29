CV3 ราคา (CV3AI)
-0.35%
-21.60%
+32.92%
+32.92%
ราคาเรียลไทม์ CV3 (CV3AI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCV3AI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CV3AI คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CV3AI มีการเปลี่ยนแปลง -0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -21.60% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +32.92% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CV3 คือ $ 178.82K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CV3AI คือ 990.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 990000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 178.82K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CV3 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CV3 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CV3 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CV3 เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-21.60%
|30 วัน
|$ 0
|-1.20%
|60 วัน
|$ 0
|-37.93%
|90 วัน
|$ 0
|--
🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.
It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.
🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.
Enhances your résumé using AI to better match each role.
Scores and ranks jobs by match quality.
Applies on your behalf (with approval).
Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.
Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring
Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest
Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs
1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé
🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.
Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.
Generates shortlists of matched, verified résumés.
Automates outreach and applicant tracking.
Prevents fraud with on-chain résumé authentication.
Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation
Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent
Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust
Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients
🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:
Tamper-proof work history
AI-generated trust scores
Resume + job matching audits
Decentralized professional identity
💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)
Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)
Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification
Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy
CV3 (CV3AI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ CV3 (CV3AI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า?
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา CV3 ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CV3 (CV3AI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ
