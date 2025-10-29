ราคาปัจจุบัน Charged Particles วันนี้ คือ 0.00118624 USD ติดตามการอัปเดตราคา IONX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IONX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Charged Particles วันนี้ คือ 0.00118624 USD ติดตามการอัปเดตราคา IONX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IONX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IONX

ข้อมูลราคา IONX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ IONX

โทเคโนมิกส์ IONX

การคาดการณ์ราคา IONX

Charged Particles โลโก้

Charged Particles ราคา (IONX)

ราคาปัจจุบัน 1 IONX เป็น USD

$0.00118627
$0.00118627
-1.80%1D
Charged Particles (IONX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:35:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Charged Particles (IONX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00115307
$ 0.00115307
ต่ำสุด 24h
$ 0.00120885
$ 0.00120885
สูงสุด 24h

$ 0.00115307
$ 0.00115307

$ 0.00120885
$ 0.00120885

$ 2.75
$ 2.75

$ 0
$ 0

+0.25%

-1.87%

+13.12%

+13.12%

ราคาเรียลไทม์ Charged Particles (IONX) คือ $0.00118624 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดIONX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00115307 และราคาสูงสุด $ 0.00120885 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ IONX คือ $ 2.75 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น IONX มีการเปลี่ยนแปลง +0.25% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +13.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Charged Particles (IONX) ข้อมูลการตลาด

$ 94.76K
$ 94.76K

--
--

$ 118.63K
$ 118.63K

79.88M
79.88M

100,000,000.0
100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Charged Particles คือ $ 94.76K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ IONX คือ 79.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 118.63K

ประวัติราคา Charged Particles (IONX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Charged Particles เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Charged Particles เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001337945
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Charged Particles เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003245447
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Charged Particles เป็น USD เท่ากับ $ -0.000527403919751632

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.87%
30 วัน$ -0.0001337945-11.27%
60 วัน$ -0.0003245447-27.35%
90 วัน$ -0.000527403919751632-30.77%

อะไรคือ Charged Particles (IONX)

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Charged Particles (IONX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Charged Particles (USD)

Charged Particles (IONX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Charged Particles (IONX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Charged Particles

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Charged Particles ตอนนี้!

IONX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Charged Particles (IONX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Charged Particles (IONX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ IONXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Charged Particles (IONX)

วันนี้ Charged Particles (IONX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน IONX เป็นUSD คือ 0.00118624 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน IONX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ IONX เป็น USD คือ $ 0.00118624 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Charged Particles คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ IONX คือ $ 94.76K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ IONX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ IONX คือ 79.88M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ IONX คือเท่าใด?
IONX ถึงราคา ATH ที่ 2.75 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ IONX คือเท่าไร?
IONX ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ IONX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ IONX คือ -- USD
ปีนี้ IONX จะสูงขึ้นอีกไหม?
IONX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา IONX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:35:03 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

