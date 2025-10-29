Ceylon ราคา (RS)
+3.36%
-13.68%
-18.56%
-18.56%
ราคาเรียลไทม์ Ceylon (RS) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RS คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RS มีการเปลี่ยนแปลง +3.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -13.68% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -18.56% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ceylon คือ $ 4.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RS คือ 4.00T โดยมีอุปทานรวมที่ 3999889778861.749 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.73M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ceylon เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ceylon เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ceylon เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ceylon เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-13.68%
|30 วัน
|$ 0
|-22.51%
|60 วัน
|$ 0
|+58.35%
|90 วัน
|$ 0
|--
Ceylon (RS) Coin is a next-generation digital asset built on the Solana blockchain, designed to revolutionize global payments, cross-border remittances, and decentralized finance (DeFi) solutions. Leveraging Solana’s ultra-fast and low-cost infrastructure, Ceylon Coin enables near-instant, affordable, and secure transactions, making it ideal for remittances and micropayments, particularly in emerging markets.
The token facilitates seamless participation in DeFi protocols such as staking, lending, and yield farming boosting utility and community engagement. With a strong focus on financial inclusion, Ceylon Coin provides accessible wallets and integrations to simplify cross-border payments and bridge traditional finance with the crypto economy.
Since its initial launch and exchange listings on platforms like LBank, Ceylon Coin has gained growing liquidity and market presence. The project follows a strategic 5-year roadmap emphasizing innovation, regulatory compliance, and sustainable ecosystem growth through partnerships and active community building.
Ceylon Coin aims to be a cornerstone for transparent, scalable digital payments and financial services, delivering meaningful value to users and investors worldwide
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ceylon (RS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
