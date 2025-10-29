Centric Swap ราคา (CNS)
ราคาเรียลไทม์ Centric Swap (CNS) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCNS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CNS คือ $ 0.01873632 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CNS มีการเปลี่ยนแปลง -0.59% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.49% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +13.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Centric Swap คือ $ 39.44K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CNS คือ 369.59B โดยมีอุปทานรวมที่ 369592121791.1336 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 39.44K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Centric Swap เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Centric Swap เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Centric Swap เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Centric Swap เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+1.49%
|30 วัน
|$ 0
|-10.30%
|60 วัน
|$ 0
|-54.82%
|90 วัน
|$ 0
|--
What Is Centric Swap (CNS)?
Centric Swap (CNS) was first conceived in December 2017. CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. CNS can be traded freely on cryptocurrency exchanges and offers users access to Centric Rise (CNR) along with liquidity. A decentralized protocol governs the exchange between these tokens and self-regulates the supply to meet the changes in demand. The vision of Centric is to alleviate what they see as the largest obstacle to the mass adoption of cryptocurrencies, which is price volatility. The Centric Foundation was established to advance the adoption of Centric Rise (CNR) and Centric Swap (CNS). Centric has a dual-token model that rewards adoption and stabilizes over time due to its self-regulating supply. The idea behind the model is that, when a user purchases Centric Swap from a trusted cryptocurrency exchange, they can convert it to Centric Rise and benefit from its hourly growth. This leads to the fact that at every moment when the Centric Rise is worth slightly more than Centric Swap, the user can convert CNR back to CNS and reap the rewards. This dual token system creates the conditions for a synthetic stable currency and can regulate the supply of Centric Rise to drive the market price of Centric Swap towards $1.
What Makes Centric Swap Unique?
The two tokens that make up the Centric dual-token model include the Centric Rise (CNR) and the Centric Swap (CNS). CNR trades at a fixed price and has hourly growth, while CNS trades at the price set by the market. At any point in time, Centric Rise can be redeemed for Centric Swap and vice versa. Holding Centric Rise grants a user predetermined hourly earnings on their investment in Centric Swap, ensured by the fact that the value of Centric Rise is constantly increasing in relation to Centric Swap. CNR trades at a predetermined price that is enforced by the Centric protocol and increases every hour when the protocol self-balances. 1 CNS will always convert to CNR at a fixed exchange rate of $1 USD of CNR. In other words, Centric Rise (CNR) stores value, is a transactional currency, has a deflationary supply and an inflationary price and an hourly yield. Centric Swap (CNS) has liquidity, is traded on exchanges, has an elastic supply and a demand indicator. The Centric Protocol governs the token exchange, regulates the supply, is immutable, is censorship-resistant and is independently audited.
How Is the Centric Swap Network Secured?
The Centric Protocol is governed by the Centric Rise smart contract. CNR and CNS are based on the BSC blockchain’s BEP20 standard. Centric Wallet is available where users can store their Centric Rise and Centric Swap. It has features that were specifically designed for these tokens.
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
