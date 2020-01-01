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โทเค็น ลอนช์แพด TokenFi ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ลอนช์แพด TokenFi เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002022
0.00%
-0.54%
-3.29%
$ 194.46M
$ 3.21B
2
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001682
+0.06%
+1.14%
-1.63%
$ 12.77M
$ 34.32B
3
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001696
+0.83%
-1.11%
-7.57%
$ 1.70M
$ 33.77M
4
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003356
-0.39%
+8.27%
-11.50%
--
$ 19.24M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ลอนช์แพด TokenFi คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ลอนช์แพด TokenFi เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 4 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $208.93M
โทเค็น ลอนช์แพด TokenFi ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ลอนช์แพด TokenFi ที่ติดตามบน MEXC นั้น RICE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ลอนช์แพด TokenFi กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 4 ลอนช์แพด TokenFi ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ลอนช์แพด TokenFi ยอดนิยม รวมถึง FLOKI, CAT, TOKEN. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ลอนช์แพด TokenFi คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ลอนช์แพด TokenFi ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $208.93M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ลอนช์แพด TokenFi นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง