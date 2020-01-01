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โทเค็น EVM แบบขนาน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม EVM แบบขนาน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
SEI
SEI
SEI
$ 0.03994
+0.03%
-0.45%
-3.95%
$ 287.56M
$ 1.37M
2
Monad
Monad
MON
$ 0.02087
+0.05%
+0.43%
-4.35%
$ 247.26M
$ 3.84M
3
Reactive Network
Reactive Network
REACT
$ 0.00504425
-0.36%
+0.00%
-1.94%
$ 6.06M
$ 45.01K
4
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0.01337
-0.15%
-2.33%
-7.00%
$ 3.21M
$ 4.17M
5
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0.00110183
0.00%
--
0.00%
$ 670.43K
$ 172.09
6
Reddio
Reddio
RDO
$ 7.38E-6
-4.65%
+8.40%
-24.85%
$ 14.02K
--
7
Pharos
Pharos
PROS
$ 0.3711
+0.65%
-2.08%
-7.55%
--
$ 1.28K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น EVM แบบขนาน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น EVM แบบขนาน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 7 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $544.78M
โทเค็น EVM แบบขนาน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น EVM แบบขนาน ที่ติดตามบน MEXC นั้น RDO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น EVM แบบขนาน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 7 EVM แบบขนาน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น EVM แบบขนาน ยอดนิยม รวมถึง SEI, MON, REACT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ EVM แบบขนาน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น EVM แบบขนาน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $544.78M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม EVM แบบขนาน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง