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โทเค็น ระบบนิเวศ Movement ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Movement เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
0.00%
+0.00%
+0.67%
$ 864.83M
$ 4.82K
2
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,328
-0.04%
0.00%
-1.41%
$ 649.33M
$ 2.05M
3
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99985
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.76M
4
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
5
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,039.38
+0.12%
+0.00%
+0.67%
$ 86.69M
$ 808.81
6
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006451
+0.16%
-0.74%
-3.97%
$ 25.77M
$ 9.36M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Movement คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Movement เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 6 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.84B
โทเค็น ระบบนิเวศ Movement ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Movement ที่ติดตามบน MEXC นั้น RSETH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Movement กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 6 ระบบนิเวศ Movement ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Movement ยอดนิยม รวมถึง RSETH, LBTC, FRXUSD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Movement คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Movement ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.84B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Movement นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง