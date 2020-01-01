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โทเค็น LSDFi ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม LSDFi เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.268
-0.31%
-3.28%
-6.70%
$ 216.67M
$ 194.85K
2
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00974
-0.41%
-1.92%
-24.85%
$ 36.00M
$ 6.03M
3
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06074
-0.18%
+0.33%
+0.78%
$ 27.73M
$ 878.17K
4
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260641
0.00%
--
+17.74%
$ 15.92M
$ 8.11
5
Cloud
Cloud
CLOUD
$ 0.02150575
+0.05%
0.00%
+0.79%
$ 12.88M
$ 53.44K
6
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00807388
0.00%
--
+3.94%
$ 787.58K
$ 336.29
7
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
0.00%
$ 513.01K
$ 29.08
8
GoGoPool
GoGoPool
GGP
$ 0.00629259
0.00%
--
0.00%
$ 62.48K
$ 1.30
9
ENKI Protocol
ENKI Protocol
ENKI
$ 0.148733
0.00%
-0.00%
-5.05%
$ 22.31K
$ 4.08
10
Lybra
Lybra
LBR
$ 0.00045897
0.00%
--
+0.36%
$ 19.45K
$ 14.80

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น LSDFi คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น LSDFi เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 10 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $310.60M
โทเค็น LSDFi ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น LSDFi ที่ติดตามบน MEXC นั้น LAYER แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น LSDFi กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 10 LSDFi ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น LSDFi ยอดนิยม รวมถึง PENDLE, BABY, LAYER. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ LSDFi คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น LSDFi ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $310.60M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม LSDFi นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง