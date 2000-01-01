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โทเค็น อินสคริปชัน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม อินสคริปชัน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002598
-0.31%
-2.00%
-9.56%
$ 1.07B
$ 38.63B
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2595
-0.04%
+1.33%
-5.57%
$ 129.60M
$ 435.77K
3
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.405
+0.03%
-1.99%
-1.96%
$ 71.55M
$ 17.17K
4
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010508
+0.31%
-1.43%
+0.25%
$ 22.09M
$ 7.00T
5
Bellscoin
Bellscoin
BELLS
$ 0.03608
0.00%
+2.01%
-9.28%
$ 2.22M
$ 17.35K
6
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 5.96E-6
+0.34%
+0.70%
-5.10%
$ 1.71M
--
7
Inscribe
Inscribe
INS
$ 0.0036277
0.00%
--
-2.50%
$ 208.17K
$ 2.79
8
TurtSat
TurtSat
TURT
$ 0.00030576
+0.32%
-0.03%
-26.84%
$ 187.65K
$ 29.50K
9
Multibit
Multibit
MUBI
$ 0.00018453
+0.06%
-0.37%
-4.78%
$ 175.32K
$ 128.77
10
Ordiswap
Ordiswap
ORDS
$ 0.00011682
0.00%
--
-2.41%
$ 116.76K
$ 25.67
11
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0.00039872
0.00%
--
-4.14%
$ 83.73K
$ 3.99
12
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4.17
0.00%
-0.06%
-13.66%
$ 55.75K
$ 232.13
13
Rats
Rats
RATS
$ 0.00004119
+0.44%
-0.20%
-5.26%
--
$ 1.52B
14
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.000001281
0.00%
+0.08%
-1.31%
--
$ 5.31B

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น อินสคริปชัน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น อินสคริปชัน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 14 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.30B
โทเค็น อินสคริปชัน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น อินสคริปชัน ที่ติดตามบน MEXC นั้น BELLS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น อินสคริปชัน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 14 อินสคริปชัน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น อินสคริปชัน ยอดนิยม รวมถึง PEPE, TRAC, ORDI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ อินสคริปชัน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น อินสคริปชัน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.30B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม อินสคริปชัน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง