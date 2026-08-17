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ราคาปัจจุบัน DexCheck AI วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DCK เท่ากับ 91,157 USD ติดตามการอัปเดตราคา DCK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DexCheck AI วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DCK เท่ากับ 91,157 USD ติดตามการอัปเดตราคา DCK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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DexCheck AI ราคา (DCK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DCK เป็น USD

$0.00009928
$0.00009928$0.00009928
+3.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DexCheck AI (DCK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:08:16 (UTC+8)

ราคา DexCheck AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน DexCheck AI (DCK) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DCK เป็น USD คือ $ 0 ต่อ DCK.

DexCheck AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 91,157 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 704.96M DCK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DCK เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.182736 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DCK เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -15.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

DexCheck AI (DCK) ข้อมูลการตลาด

$ 91.16K
$ 91.16K$ 91.16K

--
----

$ 95.36K
$ 95.36K$ 95.36K

704.96M
704.96M 704.96M

960,416,753.75276
960,416,753.75276 960,416,753.75276

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DexCheck AI คือ $ 91.16K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DCK คือ 704.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 960416753.75276 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 95.36K

ประวัติราคา DexCheck AI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.182736
$ 0.182736$ 0.182736

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+3.52%

-15.03%

-15.03%

ประวัติราคา DexCheck AI (DCK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DexCheck AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DexCheck AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DexCheck AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DexCheck AI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+3.52%
30 วัน$ 0+384.75%
60 วัน$ 0-30.27%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา DexCheck AI

การคาดการณ์ราคา DexCheck AI (DCK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DCK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DexCheck AI (DCK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DexCheck AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DexCheck AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DCK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DexCheck AI

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ DexCheck AI

ราคาปัจจุบันของ DexCheck AI คือเท่าไร?

DexCheck AI ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 3.51% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

DCK เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 3.51% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก DCK กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

DexCheck AI มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Analytics,BNB Chain Ecosystem,Perpetuals,Launchpad,ChainGPT Launchpad,Poolz Finance Launchpad,AI Agents,DeFAI,InfoFi อย่างไร?

ในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Analytics,BNB Chain Ecosystem,Perpetuals,Launchpad,ChainGPT Launchpad,Poolz Finance Launchpad,AI Agents,DeFAI,InfoFi DCK แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ DexCheck AI ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿2944043.18757471472000 ส่งผลให้ DCK อยู่ในอันดับที่ #6397 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

DCK มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

DexCheck AI มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ DCK อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 704957158.6818228 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DexCheck AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:08:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DexCheck AI (DCK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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