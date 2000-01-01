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โทเค็น ดอกเบี้ยคงที่ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ดอกเบี้ยคงที่ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,267
-0,31%
-3,28%
-6,70%
$ 216,67M
$ 194,85K
2
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8,95
-3,66%
+0,06%
+3,83%
$ 6,40M
$ 1,63M
3
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0,003086
+0,02%
+0,05%
+13,44%
$ 1,46M
$ 874,25
4
BarnBridge
BarnBridge
BOND
$ 0,03494646
0,00%
-0,02%
+2,26%
$ 349,48K
$ 218,04
5
Notional Finance
Notional Finance
NOTE
$ 0,00542447
+0,06%
--
-1,78%
$ 336,24K
$ 6,84
6
88mph
88mph
MPH
$ 0,01225599
+0,11%
-0,00%
-0,51%
$ 19,28K
$ 11,16
7
Nexus
Nexus
NEX
$ 0,000001496
+0,20%
+0,33%
-6,07%
--
$ 42,83B

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ดอกเบี้ยคงที่ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ดอกเบี้ยคงที่ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 7 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $225.23M
โทเค็น ดอกเบี้ยคงที่ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ดอกเบี้ยคงที่ ที่ติดตามบน MEXC นั้น NEX แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ดอกเบี้ยคงที่ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 7 ดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ดอกเบี้ยคงที่ ยอดนิยม รวมถึง PENDLE, INV, SPECTRA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ดอกเบี้ยคงที่ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ดอกเบี้ยคงที่ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $225.23M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ดอกเบี้ยคงที่ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง