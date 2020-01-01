ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น เกมต่อสู้ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เกมต่อสู้ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0019521
-0.18%
+8.51%
+61.36%
$ 49.07M
$ 138.67M
2
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001526
+0.07%
+0.73%
-4.38%
$ 569.93K
$ 1.03B
3
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00079828
0.00%
-0.00%
-1.28%
$ 240.42K
$ 521.07
4
Wizardia
Wizardia
WZRD
$ 9.492E-5
-6.21%
-10.20%
+1.35%
$ 14.88K
--
5
E4C
E4C
E4C
$ 5.933E-5
-0.24%
+1.90%
+3.89%
$ 13.74K
--
6
Ready to Fight
Ready to Fight
RTF
$ 0.00286
-0.07%
-0.38%
-4.28%
--
$ 5.63M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เกมต่อสู้ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เกมต่อสู้ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 6 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $49.91M
โทเค็น เกมต่อสู้ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เกมต่อสู้ ที่ติดตามบน MEXC นั้น GCOIN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เกมต่อสู้ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 6 เกมต่อสู้ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เกมต่อสู้ ยอดนิยม รวมถึง GCOIN, KATA, CWAR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เกมต่อสู้ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เกมต่อสู้ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $49.91M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เกมต่อสู้ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง