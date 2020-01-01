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โทเค็น ERC20i ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ERC20i เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0.00039872
0.00%
--
-4.14%
$ 83.73K
$ 3.99
2
Froggi
Froggi
$FROGGI
$ 0.00082885
-1.98%
+0.00%
-11.85%
$ 63.61K
$ 101.13
3
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4.17
0.00%
-0.06%
-13.66%
$ 55.75K
$ 232.13
4
SUISSMA AI by Virtuals
SUISSMA AI by Virtuals
SUISS
$ 2.475E-5
0.00%
+1.20%
0.00%
$ 12.58K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ERC20i คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ERC20i เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 4 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $215.67K
โทเค็น ERC20i ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ERC20i ที่ติดตามบน MEXC นั้น SUISS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ERC20i กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 4 ERC20i ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ERC20i ยอดนิยม รวมถึง FUNGI, $FROGGI, PEPI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ERC20i คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ERC20i ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $215.67K ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ERC20i นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง