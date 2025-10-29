ราคาปัจจุบัน Froggi วันนี้ คือ 0.00157211 USD ติดตามการอัปเดตราคา $FROGGI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา $FROGGI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Froggi วันนี้ คือ 0.00157211 USD ติดตามการอัปเดตราคา $FROGGI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา $FROGGI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ $FROGGI

ข้อมูลราคา $FROGGI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ $FROGGI

โทเคโนมิกส์ $FROGGI

การคาดการณ์ราคา $FROGGI

Froggi โลโก้

Froggi ราคา ($FROGGI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 $FROGGI เป็น USD

$0.00157211
-3.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Froggi ($FROGGI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:45:28 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Froggi ($FROGGI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00156783
ต่ำสุด 24h
$ 0.0016397
สูงสุด 24h

$ 0.00156783
$ 0.0016397
$ 0.00854903
$ 0.00135168
-3.02%

-3.14%

+7.88%

+7.88%

ราคาเรียลไทม์ Froggi ($FROGGI) คือ $0.00157211 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด$FROGGI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00156783 และราคาสูงสุด $ 0.0016397 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ $FROGGI คือ $ 0.00854903 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00135168

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น $FROGGI มีการเปลี่ยนแปลง -3.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.14% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +7.88% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Froggi ($FROGGI) ข้อมูลการตลาด

$ 120.64K
--
$ 120.64K
76.74M
76,740,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Froggi คือ $ 120.64K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ $FROGGI คือ 76.74M โดยมีอุปทานรวมที่ 76740000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 120.64K

ประวัติราคา Froggi ($FROGGI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Froggi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Froggi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005059581
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Froggi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009153560
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Froggi เป็น USD เท่ากับ $ -0.001614868357918269

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.14%
30 วัน$ -0.0005059581-32.18%
60 วัน$ -0.0009153560-58.22%
90 วัน$ -0.001614868357918269-50.67%

อะไรคือ Froggi ($FROGGI)

Froggi is an on-chain inscription token on base that generates SVG metadata to inscribe art directly onto the tokens without any IPFS or third party. It is the next evolution of standard Token that can do more, all while staying completely verifiable on-chain without any third party database, image base, cloudflare, or image storage otherwise which is what makes it shine above others. Liquid NFTs are here

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Froggi (USD)

Froggi ($FROGGI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Froggi ($FROGGI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Froggi

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Froggi ตอนนี้!

$FROGGI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Froggi ($FROGGI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Froggi ($FROGGI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ $FROGGIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Froggi ($FROGGI)

วันนี้ Froggi ($FROGGI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน $FROGGI เป็นUSD คือ 0.00157211 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน $FROGGI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ $FROGGI เป็น USD คือ $ 0.00157211 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Froggi คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ $FROGGI คือ $ 120.64K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ $FROGGI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ $FROGGI คือ 76.74M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ $FROGGI คือเท่าใด?
$FROGGI ถึงราคา ATH ที่ 0.00854903 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ $FROGGI คือเท่าไร?
$FROGGI ถึงราคา ATL ที่ 0.00135168 USD
ปริมาณการเทรดของ $FROGGI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ $FROGGI คือ -- USD
ปีนี้ $FROGGI จะสูงขึ้นอีกไหม?
$FROGGI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา $FROGGI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:45:28 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

