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โทเค็น การเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
SwissBorg
SwissBorg
BORG
$ 0.140936
+0.04%
0.00%
-4.77%
$ 138.31M
$ 69.04K
2
Vision
Vision
VSN
$ 0.03577
+0.03%
+0.17%
-2.65%
$ 129.55M
$ 1.52M
3
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07287
+0.04%
+0.41%
-2.47%
$ 100.21M
$ 2.78M
4
Peoples Reserve
Peoples Reserve
PRN
$ 0.058422
+0.01%
-0.02%
+9.62%
$ 39.65M
$ 140.38
5
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1774
-0.50%
+0.96%
-17.39%
$ 36.37M
$ 424.10K
6
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.73
0.00%
-0.01%
+2.69%
$ 2.86M
$ 5.73
7
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01049418
+0.09%
-0.05%
-7.63%
$ 374.84K
$ 1.70K
8
enfineo
enfineo
ENF
$ 0.004319
-0.02%
+0.65%
+6.84%
$ 175.29K
$ 9.42M
9
Changex
Changex
CHANGE
$ 0.00039951
0.00%
--
0.00%
$ 80.87K
$ 298.53
10
GKHAN
GKHAN
GKN
$ 2.028E-5
0.00%
-5.70%
-21.91%
$ 60.83K
--
11
Pairs
Pairs
PAIRS
$ 6.74E-6
0.00%
-0.20%
+10.86%
$ 53.90K
--
12
Terrace
Terrace
TRC
$ 9.611E-5
+0.09%
+6.90%
-22.47%
$ 25.96K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $447.72M
โทเค็น การเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) ที่ติดตามบน MEXC นั้น TRC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 การเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) ยอดนิยม รวมถึง BORG, VSN, REAL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $447.72M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง