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ราคาปัจจุบัน Cashaa วันนี้ คือ 0.00104951 USD มูลค่าตลาด CAS เท่ากับ 761,833 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Cashaa วันนี้ คือ 0.00104951 USD มูลค่าตลาด CAS เท่ากับ 761,833 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Cashaa ราคา (CAS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CAS เป็น USD

$0.00104951
$0.00104951$0.00104951
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Cashaa (CAS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:32:27 (UTC+8)

ราคา Cashaa วันนี้

ราคาปัจจุบัน Cashaa (CAS) วันนี้ $ 0.00104951, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CAS เป็น USD คือ $ 0.00104951 ต่อ CAS.

Cashaa มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 761,833 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 725.89M CAS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CAS เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.228829 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CAS เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +80.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 9.23.

Cashaa (CAS) ข้อมูลการตลาด

$ 761.83K
$ 761.83K$ 761.83K

$ 9.23
$ 9.23$ 9.23

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

725.89M
725.89M 725.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cashaa คือ $ 761.83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 9.23 อุปทานหมุนเวียนของ CAS คือ 725.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.05M

ประวัติราคา Cashaa USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.228829
$ 0.228829$ 0.228829

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+80.17%

+80.17%

ประวัติราคา Cashaa (CAS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cashaa เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cashaa เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003219264
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cashaa เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005597080
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cashaa เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0003219264+30.67%
60 วัน$ +0.0005597080+53.33%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Cashaa

การคาดการณ์ราคา Cashaa (CAS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CAS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Cashaa (CAS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Cashaa อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Cashaa จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CAS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Cashaa

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เกี่ยวกับ Cashaa

Cashaa คืออะไร?

Cashaa เป็นธนาคารนีโอที่เป็นมิตรต่อคริปโตที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร โดยให้บริการแก่ธุรกิจคริปโตหลายร้อยแห่งทั่วโลก โทเค็น CAS คือสิ่งที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศการธนาคารของ Cashaa

อะไรทำให้ Cashaa มีความพิเศษ?

Cashaa เสนอบริการธนาคารที่เป็นมิตรต่อคริปโตโดยเฉพาะ รวมถึงการดำเนินการสมัครที่รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมการตั้งค่าลดลง ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศที่ถูกลง คืนเงินในรูปแบบแลกเปลี่ยน และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้จำกัดเฉพาะผู้ถือ CAS เท่านั้น

ราคาปัจจุบันของ Cashaa คือเท่าไร?

Cashaa ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.0338920046056905236000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Cashaa คือ ฿7.38961374538170844000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ CAS ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿24602002.40566266988000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #3134 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Cashaa เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ CAS

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 725890858.2 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Cashaa อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Cashaa อยู่ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ CAS อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ CAS สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cashaa

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:32:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cashaa (CAS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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