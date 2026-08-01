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ราคาปัจจุบัน Camelot Token วันนี้ คือ 28.34 USD มูลค่าตลาด GRAIL เท่ากับ 745,662 USD ติดตามการอัปเดตราคา GRAIL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Camelot Token วันนี้ คือ 28.34 USD มูลค่าตลาด GRAIL เท่ากับ 745,662 USD ติดตามการอัปเดตราคา GRAIL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Camelot Token ราคา (GRAIL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GRAIL เป็น USD

$28.33
$28.33$28.33
-0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Camelot Token (GRAIL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:29:37 (UTC+8)

ราคา Camelot Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Camelot Token (GRAIL) วันนี้ $ 28.34, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.99% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GRAIL เป็น USD คือ $ 28.34 ต่อ GRAIL.

Camelot Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 745,662 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 26.31K GRAIL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GRAIL เทรดระหว่าง $ 28.3 (ต่ำ) กับ $ 29.52 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4,643.22 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 28.05

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GRAIL เคลื่อนไหว +0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -16.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 917.38.

Camelot Token (GRAIL) ข้อมูลการตลาด

$ 745.66K
$ 745.66K$ 745.66K

$ 917.38
$ 917.38$ 917.38

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

26.31K
26.31K 26.31K

91,639.60990946395
91,639.60990946395 91,639.60990946395

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Camelot Token คือ $ 745.66K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 917.38 อุปทานหมุนเวียนของ GRAIL คือ 26.31K โดยมีอุปทานรวมที่ 91639.60990946395 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.60M

ประวัติราคา Camelot Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 28.3
$ 28.3$ 28.3
ต่ำสุด 24h
$ 29.52
$ 29.52$ 29.52
สูงสุด 24h

$ 28.3
$ 28.3$ 28.3

$ 29.52
$ 29.52$ 29.52

$ 4,643.22
$ 4,643.22$ 4,643.22

$ 28.05
$ 28.05$ 28.05

+0.05%

-3.98%

-16.73%

-16.73%

ประวัติราคา Camelot Token (GRAIL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Camelot Token เป็น USD เท่ากับ $ -1.1768707617284235
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Camelot Token เป็น USD เท่ากับ $ -11.1828903160
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Camelot Token เป็น USD เท่ากับ $ -10.6921775480
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Camelot Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.002052930261975

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -1.1768707617284235-3.98%
30 วัน$ -11.1828903160-39.45%
60 วัน$ -10.6921775480-37.72%
90 วัน$ +0.002052930261975+0.00%

การคาดการณ์ราคา Camelot Token

การคาดการณ์ราคา Camelot Token (GRAIL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GRAIL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Camelot Token (GRAIL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Camelot Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Camelot Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GRAIL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Camelot Token

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Camelot Token (GRAIL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemCamelot LaunchpadDecentralized Exchange (DEX)

เกี่ยวกับ Camelot Token

ราคาปัจจุบันของ Camelot Token คือเท่าไร?

Camelot Token ซื้อขายอยู่ที่ ฿915.1884312920024000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -3.98% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

GRAIL เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -3.98% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก GRAIL กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Camelot Token มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Arbitrum Ecosystem,Camelot Launchpad อย่างไร?

ในกลุ่ม Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Arbitrum Ecosystem,Camelot Launchpad GRAIL แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Camelot Token ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿24079789.55730617832000 ส่งผลให้ GRAIL อยู่ในอันดับที่ #3165 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿913.896704501188000 ถึง ฿953.2943716210272000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

GRAIL มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Camelot Token มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ GRAIL อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 26313.21289259845 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Camelot Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:29:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Camelot Token (GRAIL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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