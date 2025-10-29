Bush Ripper ราคา ($RIPPER)
-1.89%
-15.24%
-49.73%
-49.73%
ราคาเรียลไทม์ Bush Ripper ($RIPPER) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด$RIPPER ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ $RIPPER คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น $RIPPER มีการเปลี่ยนแปลง -1.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -15.24% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -49.73% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bush Ripper คือ $ 41.12K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ $RIPPER คือ 420.69B โดยมีอุปทานรวมที่ 420690000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 41.12K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bush Ripper เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bush Ripper เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bush Ripper เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bush Ripper เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-15.24%
|30 วัน
|$ 0
|-35.79%
|60 วัน
|$ 0
|-50.76%
|90 วัน
|$ 0
|--
Bush ripper is a Matt Furie character shared on his Instagram with the name “Bush Ripper” in 2023 then placed into the Cortex Vortex comic in 2025.
The purpose is to grow a community with the goal of highlighting environmental issues and giving back to support them. Linking to the “bush” in his name. To be able to thrive his character must project the greenery.
We will be contacting green projects as we get bigger as it allows us to get in contact with these businesses and charities.
In the future the utility will be $RIPPER tokens in wallets setup for these charities, all visible and transparent
