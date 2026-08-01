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ราคาปัจจุบัน BUDDY BEAR วันนี้ คือ 0.060264 USD มูลค่าตลาด BUDDY เท่ากับ 602,519 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUDDY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BUDDY BEAR วันนี้ คือ 0.060264 USD มูลค่าตลาด BUDDY เท่ากับ 602,519 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUDDY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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BUDDY BEAR ราคา (BUDDY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BUDDY เป็น USD

$0.060034
$0.060034$0.060034
+0.06%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BUDDY BEAR (BUDDY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:23:10 (UTC+8)

ราคา BUDDY BEAR วันนี้

ราคาปัจจุบัน BUDDY BEAR (BUDDY) วันนี้ $ 0.060264, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BUDDY เป็น USD คือ $ 0.060264 ต่อ BUDDY.

BUDDY BEAR มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 602,519 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.00M BUDDY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BUDDY เทรดระหว่าง $ 0.055471 (ต่ำ) กับ $ 0.061718 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.079501 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.05139

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BUDDY เคลื่อนไหว -0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.07K.

BUDDY BEAR (BUDDY) ข้อมูลการตลาด

$ 602.52K
$ 602.52K$ 602.52K

$ 4.07K
$ 4.07K$ 4.07K

$ 602.52K
$ 602.52K$ 602.52K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BUDDY BEAR คือ $ 602.52K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.07K อุปทานหมุนเวียนของ BUDDY คือ 10.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 602.52K

ประวัติราคา BUDDY BEAR USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.055471
$ 0.055471$ 0.055471
ต่ำสุด 24h
$ 0.061718
$ 0.061718$ 0.061718
สูงสุด 24h

$ 0.055471
$ 0.055471$ 0.055471

$ 0.061718
$ 0.061718$ 0.061718

$ 0.079501
$ 0.079501$ 0.079501

$ 0.05139
$ 0.05139$ 0.05139

-0.29%

+7.85%

-12.45%

-12.45%

ประวัติราคา BUDDY BEAR (BUDDY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BUDDY BEAR เป็น USD เท่ากับ $ +0.00438502
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BUDDY BEAR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BUDDY BEAR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BUDDY BEAR เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000963793045091

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00438502+7.85%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.00000963793045091-0.00%

การคาดการณ์ราคา BUDDY BEAR

การคาดการณ์ราคา BUDDY BEAR (BUDDY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BUDDY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BUDDY BEAR (BUDDY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BUDDY BEAR อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BUDDY BEAR จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BUDDY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BUDDY BEAR

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BUDDY BEAR (BUDDY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeTON EcosystemTON Meme

เกี่ยวกับ BUDDY BEAR

ราคาปัจจุบันของ BUDDY BEAR คือเท่าไร?

BUDDY BEAR ซื้อขายอยู่ที่ ฿1.94611558304097504000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 7.84% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ BUDDY BEAR คือ ฿2.56733928991339036000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿1.6595459944988004000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ BUDDY ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿19457248.35686753684000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #3569 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ BUDDY BEAR เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ BUDDY

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 10000000.0 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

BUDDY BEAR อยู่ในหมวดหมู่ใด?

BUDDY BEAR อยู่ในหมวดหมู่ Meme,TON Ecosystem,TON Meme ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ BUDDY อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ BUDDY สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BUDDY BEAR

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:23:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BUDDY BEAR (BUDDY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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