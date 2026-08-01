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ราคาปัจจุบัน BRL1 วันนี้ คือ 0.190806 USD มูลค่าตลาด BRL1 เท่ากับ 2,562,669 USD ติดตามการอัปเดตราคา BRL1 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BRL1 วันนี้ คือ 0.190806 USD มูลค่าตลาด BRL1 เท่ากับ 2,562,669 USD ติดตามการอัปเดตราคา BRL1 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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BRL1 ราคา (BRL1)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BRL1 เป็น USD

$0.190846
$0.190846$0.190846
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BRL1 (BRL1) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:21:21 (UTC+8)

ราคา BRL1 วันนี้

ราคาปัจจุบัน BRL1 (BRL1) วันนี้ $ 0.190806, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BRL1 เป็น USD คือ $ 0.190806 ต่อ BRL1.

BRL1 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,562,669 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 13.43M BRL1 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BRL1 เทรดระหว่าง $ 0.190535 (ต่ำ) กับ $ 0.191383 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.204807 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.178265

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BRL1 เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 81.03K.

BRL1 (BRL1) ข้อมูลการตลาด

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

$ 81.03K
$ 81.03K$ 81.03K

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

13.43M
13.43M 13.43M

13,430,917.54
13,430,917.54 13,430,917.54

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BRL1 คือ $ 2.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 81.03K อุปทานหมุนเวียนของ BRL1 คือ 13.43M โดยมีอุปทานรวมที่ 13430917.54 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.56M

ประวัติราคา BRL1 USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.190535
$ 0.190535$ 0.190535
ต่ำสุด 24h
$ 0.191383
$ 0.191383$ 0.191383
สูงสุด 24h

$ 0.190535
$ 0.190535$ 0.190535

$ 0.191383
$ 0.191383$ 0.191383

$ 0.204807
$ 0.204807$ 0.204807

$ 0.178265
$ 0.178265$ 0.178265

--

-0.27%

-2.73%

-2.73%

ประวัติราคา BRL1 (BRL1) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BRL1 เป็น USD เท่ากับ $ -0.000520662674041911
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BRL1 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0041195015
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BRL1 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0059797837
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BRL1 เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000258787092288

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000520662674041911-0.27%
30 วัน$ -0.0041195015-2.15%
60 วัน$ -0.0059797837-3.13%
90 วัน$ +0.00000258787092288+0.00%

การคาดการณ์ราคา BRL1

การคาดการณ์ราคา BRL1 (BRL1) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BRL1 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BRL1 (BRL1) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BRL1 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BRL1 จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BRL1 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BRL1

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เกี่ยวกับ BRL1

ราคาปัจจุบันของ BRL1 คือเท่าไร?

BRL1 ซื้อขายอยู่ที่ ฿6.16173055120331016000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.27% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

BRL1 เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -0.27% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก BRL1 กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

BRL1 มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Stablecoins,Polygon Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Stablecoins,Polygon Ecosystem BRL1 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ BRL1 ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿82756705.08223869084000 ส่งผลให้ BRL1 อยู่ในอันดับที่ #2009 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿6.15297910219554260000 ถึง ฿6.18036371016080788000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

BRL1 มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

BRL1 มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ BRL1 อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 13430917.54 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BRL1

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:21:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BRL1 (BRL1)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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