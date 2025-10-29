ราคาปัจจุบัน brickcoin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BRICK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BRICK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน brickcoin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BRICK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BRICK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BRICK

ข้อมูลราคา BRICK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BRICK

โทเคโนมิกส์ BRICK

การคาดการณ์ราคา BRICK

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

brickcoin โลโก้

brickcoin ราคา (BRICK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BRICK เป็น USD

--
----
-4.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
brickcoin (BRICK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:58:19 (UTC+8)

ข้อมูลราคา brickcoin (BRICK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00115065
$ 0.00115065$ 0.00115065

$ 0
$ 0$ 0

-2.19%

-4.90%

-11.41%

-11.41%

ราคาเรียลไทม์ brickcoin (BRICK) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBRICK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BRICK คือ $ 0.00115065 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BRICK มีการเปลี่ยนแปลง -2.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.90% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.41% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

brickcoin (BRICK) ข้อมูลการตลาด

$ 10.10K
$ 10.10K$ 10.10K

--
----

$ 10.10K
$ 10.10K$ 10.10K

994.72M
994.72M 994.72M

994,716,069.511353
994,716,069.511353 994,716,069.511353

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ brickcoin คือ $ 10.10K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BRICK คือ 994.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 994716069.511353 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.10K

ประวัติราคา brickcoin (BRICK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา brickcoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา brickcoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา brickcoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา brickcoin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.90%
30 วัน$ 0-48.70%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ brickcoin (BRICK)

BrickCoin (BRICK) – Brick by Brick BrickCoin is a meme token built to create something lasting, brick by brick. It’s all about community, humor, and the collective power of memes in the crypto space. No empty promises—just a movement being built one brick at a time. The BrickCoin journey is just beginning. Our roadmap is all about building step by step—brick by brick. Next up: community expansion, stronger meme culture, and new utilities that keep the spirit alive. We’re also working toward listings on major CEXs, partnerships, and unique community-driven events. BrickCoin isn’t just a token, it’s a movement—so the future will be shaped together with the community. Official Website 👉 brickbrick.org

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา brickcoin (USD)

brickcoin (BRICK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ brickcoin (BRICK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ brickcoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา brickcoin ตอนนี้!

BRICK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ brickcoin (BRICK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ brickcoin (BRICK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BRICKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ brickcoin (BRICK)

วันนี้ brickcoin (BRICK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BRICK เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BRICK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BRICK เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ brickcoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BRICK คือ $ 10.10K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BRICK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BRICK คือ 994.72M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BRICK คือเท่าใด?
BRICK ถึงราคา ATH ที่ 0.00115065 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BRICK คือเท่าไร?
BRICK ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BRICK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BRICK คือ -- USD
ปีนี้ BRICK จะสูงขึ้นอีกไหม?
BRICK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BRICK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:58:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ brickcoin (BRICK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,807.30
$112,807.30$112,807.30

-1.59%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,981.27
$3,981.27$3,981.27

-2.82%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03980
$0.03980$0.03980

-14.29%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.53
$192.53$192.53

-3.20%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9500
$3.9500$3.9500

+2.40%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,981.27
$3,981.27$3,981.27

-2.82%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,807.30
$112,807.30$112,807.30

-1.59%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.53
$192.53$192.53

-3.20%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5940
$2.5940$2.5940

-1.59%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19314
$0.19314$0.19314

-3.31%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.012022
$0.012022$0.012022

+20.22%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.527
$1.527$1.527

+103.60%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000404
$0.0000000404$0.0000000404

+369.76%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.009504
$0.009504$0.009504

+280.16%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.527
$1.527$1.527

+103.60%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00177
$0.00177$0.00177

+77.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000076
$0.0000000000000000076$0.0000000000000000076

+68.88%