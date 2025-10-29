ราคาปัจจุบัน Brain วันนี้ คือ 0.797631 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN90 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SN90 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Brain วันนี้ คือ 0.797631 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN90 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SN90 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Brain โลโก้

Brain ราคา (SN90)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SN90 เป็น USD

$0.797631
$0.797631
+4.90%1D
USD
Brain (SN90) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:32:51 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Brain (SN90) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.743438
$ 0.743438
ต่ำสุด 24h
$ 0.851114
$ 0.851114
สูงสุด 24h

$ 0.743438
$ 0.743438

$ 0.851114
$ 0.851114

$ 0.952517
$ 0.952517

$ 0.316266
$ 0.316266

-1.79%

+4.95%

+10.16%

+10.16%

ราคาเรียลไทม์ Brain (SN90) คือ $0.797631 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSN90 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.743438 และราคาสูงสุด $ 0.851114 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SN90 คือ $ 0.952517 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.316266

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SN90 มีการเปลี่ยนแปลง -1.79% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.95% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +10.16% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Brain (SN90) ข้อมูลการตลาด

$ 437.54K
$ 437.54K

--
--

$ 437.54K
$ 437.54K

549.68K
549.68K

549,680.0
549,680.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Brain คือ $ 437.54K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SN90 คือ 549.68K โดยมีอุปทานรวมที่ 549680.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 437.54K

ประวัติราคา Brain (SN90) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Brain เป็น USD เท่ากับ $ +0.03765012
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Brain เป็น USD เท่ากับ $ +1.1306622820
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Brain เป็น USD เท่ากับ $ +0.5512849787
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Brain เป็น USD เท่ากับ $ +0.0368933025180088

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.03765012+4.95%
30 วัน$ +1.1306622820+141.75%
60 วัน$ +0.5512849787+69.12%
90 วัน$ +0.0368933025180088+4.85%

อะไรคือ Brain (SN90)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Brain (USD)

Brain (SN90) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Brain (SN90) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Brain

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Brain ตอนนี้!

SN90 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Brain (SN90)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Brain (SN90) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SN90โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Brain (SN90)

วันนี้ Brain (SN90) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SN90 เป็นUSD คือ 0.797631 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SN90 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SN90 เป็น USD คือ $ 0.797631 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Brain คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SN90 คือ $ 437.54K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SN90 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SN90 คือ 549.68K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SN90 คือเท่าใด?
SN90 ถึงราคา ATH ที่ 0.952517 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SN90 คือเท่าไร?
SN90 ถึงราคา ATL ที่ 0.316266 USD
ปริมาณการเทรดของ SN90 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SN90 คือ -- USD
ปีนี้ SN90 จะสูงขึ้นอีกไหม?
SN90 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SN90 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:32:51 (UTC+8)

